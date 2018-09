Titteljagende Brann med kruttsterk 1-3-seier mot Haugesund

Brann sendte avgårde et solid varselskudd i retning Trondheim da de lørdag kveld nedsablet Haugesund på imponerende vis.

HAUGESUND - BRANN 1-3:

Til tross for at Haugesund var forhåndsfavoritter på oddsen skulle det meste handle om Brann, lørdag kveld.

De titteljagende bergenserne åpnet på forbilledlig vis, og innen 12 minutter hadde Lars Arne Nilsens gutter straffet et rotete FKH-forsvar ved to anledninger.

Først fikset Daouda Bamba sin første scoring, på sin første start, i Brann-drakte, mens Gilli Rólantsson doblet ledelsen etter en håpløs ballmiss av Alexander Stølås.

- Teknisk elendig, var Eirik Hornelands kjappe kommentar til Eurosport i pausen om de to baklengsmålene.

Etter hvilen smurte gjestene seg med tålmodighet, og like etter timen spilt fikk de omlag 1.500 tilreiste Brann-supporterne mer å juble for.

Rødtrøyene vartet opp med en kontring tatt rett ut av lærerboka, og for å toppe det hele avsluttet Kristoffer Barmen med å bøye kula helt opp i det høyre kryss.

- Ronaldo-nivå

Den scoringen fikk Ruben Yttergård Jensen til å smile etter kampslutt.

- Det er jo Ronaldo-nivå over det der!, utbrøt han til Eurosport.

Hovedpersonen selv smilte fornøyd etter skussmålet til rekkekameraten.

- Det var deilig å se den gå inn, nå skal vi vinne resten, smilte han.

Da gjorde det lite at Fredrik Pallesen Knudsen reduserte med ti minutter igjen på klokka - ligalederne red nemlig stormen av på kontrollert vis.

Etter kampen var det en rimelig lettet Nilsen, men bergenseren var hakket mer nøktern enn Barmen på spørsmål om tittelracet.

- Det var en ekstremt viktig kamp, skal vi være med helt oppi der til høsten må vi vinne sånne som disse. Vi får se hvor vi er om fire-fem kamper, det er fortsatt poeng som skal spilles om, oppsummerte han.

På sosiale medier var det et samlet ekspertkorps som hyllet Branns overbevisende borteseier.

For ei perle fra Barmen og Brann👏👏👏 Kruttsterk seier i Haugesund! — Jesper Mathisen (@jespermathisen) September 15, 2018

For en overgang av Brann. En av sesongens beste scoringer. Dæven. Barmen setter punktumet. — Petter Bø Tosterud (@PetterBT) September 15, 2018





Brann i fyr og flamme

Et titteljagende Brann fikk en nær perfekt start på kampen da Bamba fikk gå opp mutters alene på bakre stolpe etter ni minutters spilletid.

Gilbert Koomson prikket fram et innlegg fra venstresiden, og inne i feltet kunne den tidligere KBK-spissen heade inn sitt første mål i Brann-drakta.

Gjestene hadde derimot ikke gitt seg enda, og tre minutter senere satt den igjen for bergenserne.

Etter at Alexander Stølås stoppet et gjennomspill i Haugesund-forvaret skulle backen prøve seg med en frekk vending. Det eneste problemet var en viss Gilli Rólantsson i fullt firsprang. Færøyingen snappet til seg ballen, og alene med Per-Kristian Bråtveit var vingen sikkerheten selv.

Like før halvtimen var spilt var Bamba nok en gang i sentrum. Spissen lurte seg frekt forbi offside-fellen til hjemmelaget, men avslutningen alene med Bråtveit ble alt for dårlig utnyttet.

Det meste skulle fortsatt handle om Brann, selv om Haugesund fikk løftet seg høyere mot slutten av omgangen.

Likevel skulle Eirik Hornelands mannskap slite med å komme seg til de virkelig store sjansene, mot et kompakt bortelagsforsvar, og 0-2 sto seg ut til pause.

Praktangrep ble prikken over i'en

Fem minutter etter sidebytte trodde nok samtlige på Haugesund Stadion at reduseringen skulle sitte.

Hjemmelaget rullet opp fint på venstresiden, og Kallevåg vartet opp med et praktfullt innlegg mellom stoppere og keeper. Inne foran mål gikk Ibrahima Koné opp i ensom majestet, men utrolig nok maktet ikke malieren å få headingen på mål fra syv meter.

Deretter skulle spillet bølge litt fram og tilbake, før Brann bestemte seg for å slå på sjarmen igjen etter en drøy time spilt.

Rødtrøyene rullet opp på høyresiden mot et ryggende FKH-forsvar, og Bamba løsnet opp ytterligere ved å vende over til en kliss alene Barmen på venstresiden.

Indreløperen tok så med seg kula framover mot Haugesund-boksen, før han vendte enkelt opp og bøyde ballen på elegant vis via høyre krysstang og i mål.

Redusering til liten nytte

Kunststykket inspirerte tydelig resten av Brann-spillerne, for få strakser senere ville innbytter Steffen Lie Skålevik melde seg på moroa.

Spissen kloret seg til ballen like utenfor hjemmelagets 16-meter, men etter å ha kommet seg inn til skrå vinkel ble det påfølgende stoppet av bergenseren Pallesen Knudsen.

Og det er fra sine egne man skal ha det, for etter en lang transportetappe for gjestene dukket nettopp Pallesen Knudsen opp på en FKH-corner, ti minutter før full tid. Den tidligere Brann-gutten brukte like så greit brystet for å lure ballen ned i hjørnet, og den påfølgende feiringen fra stopperen var tydelig dempet.

Bortelaget virket deretter å ha roet gemyttene, men plutselig vartet innbytter Kristoffer Velde opp med et mønster-innlegg. Inne i feltet fikk navenbror Kristoffer Haraldseid god tid til å sikte med hodet, og Samuel Sahin-Radlinger ble tvunget til å gi en retur. Dessverre for hvittrøyene fikk keeperen dyttet den løse kula til corner, like foran et utstrakt Haugesund-bein.

Til slutt var det likevel liten tvil om hvor seieren skulle gå hen, da Brann bestemte seg for å stenge butikken for dagen.

Før Rosenborgs viktige bortekamp mot Vålerenga på søndag skiller det dermed kun ett poeng mellom bergenserne på 47 pinner og trønderne på 46.

