Toppserien-premiere satt til 23. mars

Neste års startskudd for kvinnenes eliteserie i fotball går 23. mars. Klubbene får helt fri når VM i Frankrike pågår.

Siste serierunde skal spilles 16. november. Norges Fotballforbund (NFF) opplyser at det er blitt lagt til rette for at kvinnelandslaget får best mulig forberedelser i tiden før VM.

Toppserien tar sommerpause fra 19. mai til 27. juli.

– VM i Frankrike legger føringer for hovedterminlisten og er viktig for oss å legge best mulig til rette for. En av erfaringene fra EM-sluttspillet i 2017 var at inngangen ble for hard for nøkkelspillere. Jeg er glad for at vi har fått på plass en terminliste som burde ivareta både Toppserielagenes og landslagets behov. Jeg ønsker også å rose klubbene som har vært med på å legge til rette for en lang oppkjøringsperiode før VM, sier fotballpresident Terje Svendsen i en pressemelding.

Han forteller at klubbene ønsket tidlig start på sesongen og fri under VM.

– Derfor blir det start i mars, mens siste runde før VM blir «Superweekend» 18.- 19. mai. Det var også et ønske om å utvide sesongen etter internasjonal periode i november, sier Svendsen.

Toppfotball Kvinner har vært med i terminlistearbeidet. Daglig leder Hege Jørgensen er fornøyd med utfallet.

– Det har vært en god prosess, hvor vi har følt at klubbene har blitt lyttet til samtidig som vi har forsøkt å ta hensyn til internasjonale perioder for landslagene. Det er særlig utfordrende å få til optimal flyt i sesonger hvor Norge deltar i mesterskap, men vi mener vi likevel har kommet fram til et godt resultat, sier Jørgensen.

