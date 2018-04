Torsdagens Premier League-rykter

Flere klubber viser interesse for Manchester United-profil.

Tottenham vurderer å hente Leicester-profilen Demarai Gray til sommeren. Londonklubben skal ha forsøkt seg med et bud på den unge angrepsspilleren også tidligere, men den gang ønsket ikke Leicester å vurdere bud på stortalentet, melder ESPN.

Spurs-manager Mauricio Pochettino skal også være interessert i PSG-backen Layvin Kurzawa, skriver The Mirror. Chelsea skal imidlertid også følge med på franskmannen.

Både Lyon og Juventus vurderer å hente Anthony Martial fra Manchester United. Franskmannen har slitt med spilletid denne sesongen og skal ifølge flere medier ikke være en del av manager José Mourinhos framtidsplaner i klubben, melder The Sun.

Arsenal er også interessert i Martial, skal vi tro London Evening Standard, men manager Arsène Wenger skal imidlertid ha fokus på å forsterke andre lagdeler enn angrepet til sommeren.

Napoli-manager Maurizio Sarri skal være Chelseas førstevalg som ny manager til sommeren, om Antonio Conte forsvinner, hevder Daily Mail.

Chelsea-eier Roman Abramovitsj skal for øvrig ha fått noen tips om hvordan han bør operere på overgangsmarkedet og ifølge The Telegraph har han blitt rådet til å signere unge spillere som kan bli det neste store, i stedet for å gå etter spillere som allerede er mer etablerte stjerner.

Tidligere Arsenal-spiller, og nåværende New York City-manager Patrick Vieira, skal være aktuell til å overta jobben som manager i Arsenal etter Arsène Wenger, skulle franskmannen gi seg, melder Daily Mail.

Liverpool ønsker å sikre seg portugiseren Ruben Neves fra Wolverhampton. Den defensive midtbanespilleren har vært sentral for Wolves, som rykket opp til Premier League nylig, ifølge Talksport.

Wolves på sin side har et håp om å hente Jack Wilshere fra Arsenal før returen til det gjeve selskap. Wilshere skal være åpen for å forlate Arsenal til sommeren, når kontrakten hans går ut, og skal også ha et godt tilbud fra Everton på bordet, skriver The Mirror.

Tottenham planlegger å forlenge kontrakten til Erik Lamela med ett år, fram til 2020. Argentineren har slitt mye med skader etter at han kom til londonklubben, men har glimtvis vist at han kan være en meget nyttig spiller for Tottenham, skriver Independent.

David De Gea og Michael Carrick skal begge ha tatt en prat med lagkompis i Manchester United, Paul Pogba, i et forsøk på å hjelpe stjernen med å løse konflikten med manager José Mourinho, melder Daily Star.

Napoli-spilleren Jorginho skal være spilleren Mourinho ønsker inn hos United, skulle Pogba forsvinne ut til sommeren, ifølge Independent.

Newcastle håper å gjenåpne samtaler med Chelsea for å sikre seg brassen Kenedy. Spilleren har vært på lån i Newcastle denne sesongen, men manager Rafael Benitez er redd for at Kenedys gode form vil skape interesse hos andre klubber, og derfor ønsker spanjolen å gjøre avtalen permanent så fort som mulig, skriver Northern Echo.

Everton skal være favoritter til å sikre seg 16 år gamle Kamal Bafounta fra Nantes. Både Inter og Sevilla jakter også midtbanespilleren, hevder Goal.

Antoine Griezmann har lenge blitt koblet med Manchester United, men nå håper Diego Simeone og Atletico Madrid at en seier over Arsenal i semifinalen av Europa League, og til slutt en triumf i turneringen, vil overbevise franskmannen om å bli, ifølge spanske AS.

Real Madrids Gareth Bale kobles stadig med en retur til Premier League, men ifølge hovedtrener Zinedine Zidane er waliseren meget fornøyd med sin situasjon i den spanske storklubben, melder Metro.

