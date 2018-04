Torsdagens Premier League-rykter

Real Madrid med interesse for fire Manchester City-stjerner.

Real Madrid har angivelig planer om å plyndre stallen til Manchester City i sommer, skal vi tro Manchester Evening News. Avisen melder at den spanske storklubben er interessert i flere av klubbens stjerner og nevner Kevin De Bryune, Raheem Sterling, Leroy Sané og John Stones.

Liverpools Mohamed Salah storspiller om dagen og egypteren har også blitt satt i forbindelse med Real Madrid, men de røde skal være forberedt på å takke nei til alle framstøt mot stjernespilleren, skriver Daily Mail.

Atletico Madrid-sjef Diego Simeone er blant managerne som har blitt koblet med Arsenal den siste tiden, men argentineren sier at han ikke har hatt noe kontakt med londonklubben, melder The Mirror.

En som kunne tenke seg jobben er New York City-trener Patrick Vieira. Den tidligere Arsenal-spilleren sier at han ville vurdert jobben, om han fikk tilbudet, og føler seg klar for oppgaven, ifølge The Times.

Wales-stjernen Gareth Bale, som stadig kobles med klubber i Premier League, skal ikke være fremmed for å dra til Bayern München, men påpeker at hans eneste fokus nå er å gjøre det bra i Real Madrid, skriver tyske Bild.

Manchester United-manager José Mourinho skal være åpen for å la Anthony Martial forlate klubben i sommer, melder Manchester Evening News.

United håper for øvrig å vinne kampen om Fulham-profilen Ryan Sessegnon, men må belage seg på kamp fra en rekke andre storklubber, ifølge The Times.

Manchester United kobles også med en retur for stopperen Jonny Evans. Han kan forlate WBA på billigsalg om klubben rykker ned fra Premier League, melder The Sun.

Barcelona vurderer å legge inn et bud på Chelsea-backen Marcos Alonso. Katalanerne ser for seg å omskolere spanjolen til midtstopper og vurderer ham som en erstatter for Gerard Pique, ifølge Goal.com.

Arsenal kjemper mot Manchester United og Chelsea for å hente Roma-stjernen Radja Nainggolan i sommer, hevder The Sun.

Både Manchester City og Manchester United har et håp om å sikre seg Napoli-stjernen Jorginho. Liverpool har også blitt koblet med den svært ettertraktede brasilianeren, ifølge Daily Star.

Tottenham skal ha et ønske om å hente tre portugisere i sommer, skal vi tro The Mirror. Gelson Martins fra Sporting, Cedric Soares fra Southampton og Ruben Neves fra Wolves, skal alle stå på ønskelisten til londonklubben.

West Ham skal ha bestemt seg for å ikke tilby keeper Joe Hart muligheten til en permanent avtale med klubben, ifølge Metro.

West Ham ønsker å prioritere kjøp av stoppere denne sommeren og har blinket seg ut Alfie Mawson fra Swansea og Lewis Dunk fra Brighton, melder Daily Star.

Everton skal ha vist interesse for Swansea-profilen Ki Sung-yeung, ifølge Sky Sports.

Crystal Palace håper å få på plass den spennende belgiske midtbanespilleren Leander Dendoncker før neste sesong. Han spiller nå for Anderlecht, ifølge Daily Mail.

Newcastle er én av flere klubber som vil prøve å hente spissen Abel Hernandez fra Hull i sommervinduet, skriver Goal.com.

