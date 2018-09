Torsdagens Premier League-rykter

Liverpool kobles til to franske stjerner.

Paul Pogba er fortsatt et hett navn i engelske aviser og franskmannen blir støtt og stadig koblet bort fra Manchester United. The Mirror hevder imidlertid torsdag at midtbanemannen ikke har planer om å tvinge gjennom en overgang i januar, slik enkelte andre medier har hevdet. Pogba skal nylig ha hatt en prat med manager José Mourinho, der de skal ha blitt enige om å utsette alt snakk om en overgang til neste sommer.

Ifølge ESPN skal Liverpool ha tatt kontakt med Adrien Rabiots agent med tanke på en overgang for PSG-stjernen. Rabiots kontrakt med den franske klubben går ut neste år og han kan slik sett gå vederlagsfritt. Barcelona skal også være interessert i den franske midtbanespilleren.

Liverpool skal også være interessert i den franske landslagsspilleren Benjamin Pavard, som imponerte stort under VM. Stuttgart-stjernen ble nylig koblet med Bayern München, men har selv gått ut og avkreftet disse spekulasjonene, melder The Mirror.

Manchester City-manager Josep Guardiola har ingen nye spillere på blokka akkurat i dag, men Daily Mail kan melde at spanjolen har lagt ned et forbud mot å bruke mobiltelefon på arbeidsplassen. Det vil altså si at det er mobilforbud inne på Citys treningsanlegg.

VAR ble en snakkis under VM og nå melder Sky Sports at Premier League skal kjøre en test av systemet under 15 kamper denne sesongen. Dette skal angivelig skje allerede etter den nåværende landslagspausen.

Barcelona-spilleren Ivan Rakitic har avslørt at flere store klubber forsøkte å signere ham i sommer, men at han til syvende og sist valgte å bli i Spania. Dette skal kroaten ha uttalt til Novi List i Kroatia.

Fulham ønsker å tilby keeper Marcus Bettinelli en ny kontrakt, ifølge The Sun. Keeperen ble nylig kalt opp på det engelske landslaget.

Manchester United vurderer etter sigende en overgang for den franske backen Lucas Hernandez fra Atletico Madrid, melder Daily Star.

Arsenal har blitt koblet med en overgang for den brasilianske backen Luis Filipe, skal vi tro The Mirror. Han spiller for Atletico Madrid og har en fortid i Chelsea.

Chelsea-spissen Alvaro Morata fikk det ikke helt til under sin første sesong i Premier League og til Marca har han nå beskrevet sist sesong som en katastrofe.

