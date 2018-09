Torsdagens Premier League-rykter

Fransk Manchester United-duo i fokus.

Vi starter i Manchester. United-manager José Mourinho skal angivelig ha mistet tålmodigheten med franske Anthony Martial og skal vi tro Daily Express så kan angrepsspilleren forsvinne til en annen klubb i Premier League etter hvert. Både Tottenham og Arsenal skal være interessert.

Manchester Evening News skriver torsdag at stjernen Paul Pogba skal ha blitt lovet en overgang til enten Real Madrid eller Barcelona av sin agent, Mino Raiola, i sommer, men da overgangsvinduet stengte, var den franske midtbanemannen fortsatt Manchester United-spiller.

Marcus Rashford ønsker å bli i United å kjempe om en plass på laget, ifølge The Sun. 20-åringen ble nylig rådet til å bytte klubb av Sky Sports-ekspert Jamie Carragher. The Sun skriver imidlertid videre at Rashford kan stå overfor et tøft valg neste sommer, om han ikke får regelmessig spilletid gjennom den inneværende sesongen.

Chelsea risikerer å miste den spanske midtbanespilleren Francesc Fabregas gratis til enten Inter eller AC Milan i Serie A. Fabregas' kontrakt løper ut etter sesongen og han kan derfor forhandle med andre klubber allerede fra januar av, om partene ikke blir enig om noen ny avtale, ifølge Express.

Bayern München-stopperen Jerome Boateng ble sterkt koblet med Manchester United i sommer og innrømmer nå til Bild at Premier League-klubben ønsket ham, men at han valgte å takke nei til tilbudet.

Arsenals Aaron Ramsey skal være på radaren til AC Milan i Italia, ifølge The Sun. Waliserens kontrakt med londonklubben går ut neste sommer.

Lyon-spiller Nabil Fekir var nær en overgang til Liverpool i sommer, men sier nå i et intervju at han har kommet seg over skuffelsen. Han utelukker heller ikke at han kan finne på å dra til en klubb i Premier League på et senere tidspunkt, skriver The Mirror.

Fulham planlegger forhandlinger med supertalentet Ryan Sessegnon om en ny kontrakt. 18-åringens nåværende avtale går ut om mindre enn to år, ifølge London Evening Standard.

Inter har to gullkalver i Mauro Icardi og Milan Skriniar, og klubben vil strekke seg langt for å forlenge kontraktene til de to spillerne, i et håp om å fekte vekk interesse fra Manchester United, melder Gazzetta dello Sport.

Liverpool skal ha avslått bud fra klubber som Huddersfield, Middlesbrough, Aston Villa, Rangers og Lyon på den unge spissen Dominic Solanke i sommer, ifølge London Evening Standard.

Real Madrid-president Florentino Perez skal angivelig vær svært misfornøyd med at hans tidligere hovedtrener, Zinedine Zidane, nå kobles med en jobb i Manchester United, ifølge Express.

Brasilianske Kenedy er på lån i Newcastle fra Chelsea, men ifølge The Sun er han ikke interessert i at avtalen skal bli permanent.

Manchester United skal ha vist interesse og Barcelona skal ha lagt inn tre bud, men Chelseas Willian sier ifølge Sky Sports at det aldri var aktuelt å forlate Stamford Bridge-klubben i sommervinduet.

