Torsdagens Premier League-rykter

Januarvinduet kommer stadig nærmere.

Vi starter dagens ryktespalte i Manchester, der Manchester United kobles til Barcelonas stjerneback Jordi Alba. Det er Mundo Deportivo som melder om interessen fra Old Trafford-klubben. Avisen hevder United vurderer å legge inn et bud allerede i kommende overgangsvindu.

Real Madrid skal være interessert i Manchester Citys Raheem Sterling, melder ESPN noe overraskende. 23-åringen har to år igjen av kontrakten, noe som betyr at City snart må selge om de ønsker en virkelig god pris for engelskmannen.

Mens vi er inne på kontrakter. Marcos Alonso og Jesse Lingard er i ferd med å forlenge kontaktene sine med henholdsvis Chelsea og Manchester United. Det melder BBC.

Arsenal og Manchester United er vant til å kjempe om samme spillere, og nå hevder tyske Bild en ny krig er på gang. De to engelske storklubbene skal nemlig, sammen med giganten Bayern Manchen, være svært interessert i å hente den ivorianske vingen Nicolas Pepe fra Lille.

Ajax-midtstopper Matthijs de Ligt (19) blir sett på som verdens kanskje mest lovende stopper-tenåring. Nå hevder Mundo Deportivo at unggutten er ønsket i Barcelona. Klubben ser, ifølge avisen, på 19-åringen som en erstatter for Gerard Pique. De Ligt er tidligere koblet til store klubber i Premier League.

Aaron Ramseys (27) kontrakt med Arsenal går ut etter denne sesongen og samtaler om en ny kontrakt skal etter sigende ha brutt sammen. Det betyr at londonklubben kan bli nødt til å selge stjernen i januarvinduet for å forhindre at han går gratis neste sommer. Ifølge London Evening Standard er waliseren nå på radaren til flere andre klubber, og både Liverpool og Manchester United nevnes som en mulig ny arbeidsgiver for Premier League-profilen. Les mer her.

Den brasilianske landslagsspilleren Lucas Paquetá hevdes å være klar for den italienske storklubben AC Milan. Det hevdes blant annet av Fabrizio Romano, som til daglig jobber for blant andre The Guardian. Paquetá har den siste tiden blitt nevnt i forbindelse med en overgang til Liverpool eller Paris Saint-Germain, hvilket gjør at overgangen til PSG er noe uventet. Les mer her.

Tidligere Manchester United-spiller Zlatan Ibrahimovic støtter United-manager José Mourinho og har fortsatt tro på at klubben kan vinne Premier League. Den svenske superstjernen sier i et intervju med Daily Mirror at han ikke tror det vil være rett av United å gi Mourinho sparken, slik det har vært spekulert i etter den svake ligastarten.

