Tottenham forverret Mourinho-krisen: Gjorde United til latter

Manchester United-manager José Mourinho er under press fra alle kanter. Mandag fikk han nok et slag i fleisen da Tottenham ble for sterke på Old Trafford.

MAN. UNITED - TOTTENHAM 0-3:

Så skjedde altså det få Tottenham-fans hadde våget å drømme om på forhånd: Spurs vant mandag kveld 3-0 borte mot United på en bane som opp gjennom historien har vært et mareritt å besøke.

Tottenham sørget dermed for at rødtrøyenes seriestart har gått fra vondt til verre. To tap på de tre første kampene er fasiten, og to kamper på rad med tre baklengsmål.

To scoringer av Lucas Moura og ett fra Harry Kane sikret tre poeng for Tottenham mandag kveld, og seieren må sies å være fortjent.

- Aldri opplevd lignende

Da Spurs avgjorde kampen seks minutter før slutt med 0-3-scoringen viste TV-bildene ansiktene til perplekse United-supportere. Man er ikke vant til å tape med tre mål på en av verdens mest berømte hjemmebaner.

- Det ble så stille på Old Trafford, bortsett fra i Spurs-svingen. Jeg har aldri opplevd noe lignende, sa tidligere Premier League-stopper Brede Hangeland på TV 2 da 0-3 var et faktum. Av et samlet ekspertkorps og på sosiale medier får United, og spesielt forsvarsspillet, massiv kritikk etter mandagens thriller.

- Det er problemer overalt, og det begynner med manageren. Han valgte en midtbanespiller til å spille forsvar, og det er anerkjente forsvarsspillere på benken som han selv har kjøpt, men som han ikke har tillit til. Dette er ikke et publag, det er Manchester United. De ser absolutt ikke ut som en tittelutfordrer, var dommen fra tidligere Premier League-spiss Chris Sutton på BBC.

Spurs-fansen: - Du får sparken i morgen

Ifølge The Times gjorde Spurs-fansen sitt for å strø salt i såret til den omdiskuterte portugiseren.

- Du får sparken i morgen, sang bortefansen og bidro til å øke presset på den allerede hardt pressede United-manageren.

United-fansen er nemlig i ferd med å miste troen på sin egen manager, og lange perioder med surmuling, defensiv fotball og manglende resultater har satt tålmodigheten til supporterne på prøve.

Mourinho selv var raskt borte hos United-fansen etter kampen og takket supporterne som støttet laget. Han sto lenge helt rolig og applauderte de fremmøtte på Stretford End.

- Mourinho takker for seg? For noen bilder, skrev Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre på Twitter.

- The end foran Stretford End? spør Viasat-programleder og United-fan Daniel Høglund.

Mandag kveld kom det samtidig oppsiktsvekkende rapporter fra franske RMC om at Mourinho er i krig med United-direktør Ed Woodward om kjøp eller salg av Anthony Martial. Når man legger alt dette sammen er det lett å forstå at det ikke bare er fryd og gammen på Old Trafford i disse dager.

HVA NÅ: José Mourinho fikk se sitt eget lag tape 0-3 på hjemmebane mandag kveld. Humøret sto i stil.

Da Mourinho stilte til TV-intervju etter kampen svarte han først slik på Sky Sports-reporterens spørsmål om hva som gikk galt:

- Du vet det, gjør du ikke?

- Egne feil ble avgjørende nok en gang, svarte reporteren.

- Vi har jobbet veldig bra gjennom hele uka, vi forberedte oss godt og spillerne viste en strålende innstilling. Vi spilte bra, og vi burde ledet med minst to mål til pause. Men så skjedde det noe som endret kampen, og plutselig var resultatet 0-2. Vi var likevel inne i kampen, og ett mål fra oss kunne endret mye. Det tror jeg Tottenham følte. Men så kom det tredje målet og drepte kampen, oppsummerte Mourinho.

Mourinho: - Ikke normalt å reagere slik

Han tok lite selvkritikk, og passet samtidig på å hylle egne supportere.

- Vi tapte ikke på strategi, vi tapte ikke på taktikk, men vi tapte kampen. Alle supporterne våre leser ikke aviser eller ser på TV. Alle supporterne våre er mer intelligente enn det, og de svarte på en utrolig måte. Det er ikke normalt å tape 0-3 hjemme og reagere på den måten, sa Mourinho om den høylytte og støttende United-fansen etter kampen.

Sky Sports-reporteren spurte så Mourinho om han føler laget er på rett vei, eller om portugiseren mener de har problemer.

Da svarte han slik:

- Markedet er stengt, og det åpner ikke før i januar. Jeg sier ikke ett ord mer om det. Men de som så den kampen her, tusenvis av fans, de vet én ting sikkert. Laget er samlet (united), og spillerne gir ikke alt hvis det ikke er samlet, mener United-sjefen.

Forlot pressekonferansen i sinne

Etterpå bar det videre til pressekonferanse for portugiseren, og der skal han ikke ha vært like behersket. Ifølge en rekke profilerte journalister på Twitter, som Neil Custis (The Sun) og Miguel Delaney ‏(The Independent), forlot Mourinho pressekonferansen i sinne.

Det skal ha skjedd etter at en journalist påpekte, da Mourinho prøvde å dreie fokus over på betydningen i støtten fansen viste etter kampslutt, at det faktisk endte med 0-3-tap for United.

- Og jeg har vunnet tre Premier League-titler, mer enn noen av de 19 andre managerne. Respekt, vær så snill, sa Mourinho og forlot pressekonferansen.

Her kan du se video av opptrinnet (ekstern lenke).

I FORM: Tottenham Hotspurs Lucas Moura.

Seks endringer

Mourinho overrasket stort i laguttaket før kamp, og hele seks endringer ble gjort fra 2-3-tapet mot Brighton forrige runde. Se begge lagoppstillingene her.

Overfor Sky Sports begrunnet portugiseren valget slik:

- Vi spilte ikke bra sist, vi gjorde mange feil, og dermed endrer vi på laget. Kampen før spilte vi bra, gjorde ingen feil og vant fortjent. Hvis jeg ikke bruker Valencia når han er klar, hvis jeg ikke bruker Matic eller Lingard når de er klare, tror jeg dere ville ha spurt meg hvorfor jeg ikke bruker viktige spillere når de er klare til å spille, sa han før kampstart.

Lloris fra glattcelle til kamp

Tottenham og Mauricio Pochettino måtte også ta noen tøffe valg. Natt til fredag ble nemlig klubbens stjernekeeper og kaptein Hugo Lloris pågrepet av politiet og kastet på glattcelle, mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand. Men Pochettino valgte å gi Lloris tillit fra start mot United. Han ble heller ikke fratatt kapteinsbindet.

- Han er den første som angrer på det som har skjedd, og dette er smertefullt for ham, sa Pochettino om valget.

Det var riktignok United som åpnet kampen best, og rødtrøyene tok grep om oppgjøret umiddelbart etter avspark.

Etter et kvarter kom første omgangs største sjanse, og det var hjemmelagets superspiss som fikk muligheten servert på sølvfat. Et horribelt tilbakespill fra Danny Rose ble snappet opp av Romelu Lukaku, og hjemmefansen var på vei til å juble da spissen rundet Lloris og hadde åpent mål. Men med feil fot, og fra skrått hold, skjøt belgieren utenfor mål med en svak avslutning.

FIKK FORNYET TILLIT: Tottenham-keeper Hugo Lloris.

United-skrekkstart på andre omgang

Tottenham kom bedre med i kampen etter hvert, og bortelaget skrek på straffespark da Lucas Moura gikk i bakken etter en duell med Phil Jones etter en halvtime. Dessverre for gjestene vinket dommeren spillet videre, og dermed gikk lagene målløse i garderoben til pause.

Linken mellom Christian Eriksen, Dele Alli og Harry Kane blir beskrevet som Tottenhams farligste våpen, og det viste seg fort etter pause. Først var Alli nær scoring, men United fikk klarert til corner. På det påfølgende hjørnesparket steg Kane til værs og headet inn ledermålet for Spurs.

Men det stanset ikke der: Minutter senere lurte Christian Eriksen Uniteds offsidefelle og kom fri på høyresiden. Han fant Moura foran mål, og vips sto det 2-0 til gjestene.

- Kollaps på Old Trafford, var den treffende beskrivelsen fra ekspert Jesper Mathisen på Twitter.

Ifølge statistikkselskapet Opta brukte Tottenham bare 133 sekunder på å gå fra 0-0 til 2-0 i starten av andre omgang.

Svensk kaos

Innbytter Victor Lindelöf var nær å gjøre situasjonen enda verre da han klønet det til og spilte ballen for løst tilbake mot David De Gea i det 65. minutt. Dele Alli kom først og rundet spanjolen, men brukte for lang tid i avslutningsøyeblikket og sendte ballen rett på en tilbakerusende United-keeper.

På den påfølgende corneren headet Harry Kane svakt utenfor da han fikk gå opp umarkert bak ryggen til en søvnig svenske i feltet.

- Nå er Lindelöf rystet her, kommenterte Hangeland på TV 2.

Seks minutter før slutt hamret Spurs og Moura inn spikeren i United-kisten da han driblet seg gjennom et tamt forsvar og banket inn 3-0.

- En fantastisk prestasjon, roste Hangeland.

Det ble også sluttresultatet i en kamp United-fansen raskt vil glemme.

- Vi ville starte sesongen sterkt, og tre seirer på tre er fantastisk. Dette er et vanskelig sted å komme, og statistikken vår her er ikke god, så dette er stort, sa Harry Kane i et intervju med Sky Sports.

Tomålsscorer Moura var også fornøyd, naturlig nok.

– Jeg kan ikke sette ord på det jeg føler nå. Jeg må bare rette en takk til Gud. Dette er et stort øyeblikk for meg, sa brasilianeren.

Nå venter én runde før Premier League tar landslagspause. United spiller borte mot Burnley førstkommende søndag, mens Tottenham møter Watford borte samme dag.

