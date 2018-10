Den engelske toppklubben Tottenham har tilbudt Brynes keepertalent Isak Midttun Solberg en treårskontrakt.

15-åringen var på prøvespill for Londonklubben tidligere i sommer, og har nå blitt tilbudt en treårskontrakt. Det melder Stavanger Aftenblad.

– Jeg kan bekrefte at Isak har fått tilbud om en treårskontrakt fra og med neste sommer. Vi drar bort igjen i høstferien. En avgjørelse rundt tilbudet vil bli tatt på nyåret, sier faren Thomas Solberg til Aftenbladet.

Dersom Solberg takker ja til tilbudet, blir han en del av Tottenhams akademi de første to årene, før han så går over på en proffkontrakt. Han er ikke under kontrakt med Bryne, og kan heller ikke signere kontrakten med Tottenham før det året han fyller 16, i 2019.

Solberg spiller for det norske G15-landslaget.

(©NTB)

TILBUDT SPURS-KONTRAKT: Brynes 15 år gamle keepertalent Isak Midttun Solberg er tilbudt en treårskontrakt av Tottenham.

Mest sett siste uken