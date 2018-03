Tottenham sikkert til semifinale uten Harry Kane

En annen stjernespiller herjet med Swansea igjen.

SWANSEA - TOTTENHAM 0-3:

Tottenham har slitt med å avgjøre cupkamper mot antatt svakere lag i år, men i lørdagens FA-cupkvartfinale borte mot Premier League-kollega Swansea var det liten tvil.

To mål av Christian Eriksen, og en fulltreffer fra Érik Lamela mellom dem, ga en komfortabel dag på jobben for londonlaget.

Eriksen har nå scoret åtte ganger og levert fem målgivende pasninger på ti kamper mot Swansea.

Savnet etter den skadde toppscoreren Harry Kane var så og si fraværende. Alle scoringene ble skutt inn fra knappe 20 meters avstand.

- Tottenham har scoret tre ganger fra omtrent 60 meter til sammen. Det er ikke stor keeperspill dette heller. Ballen forsvinner under Kristoffer Nordfeldt, påpekte Viasat-kommentator Arnstein Friling etter Eriksens andre scoring.

Tilfreds Pochettino



- Vi vant fullt fortjent og spilte veldig godt. Når du scorer tidlig blir det selvsagt lettere å kontrollere kampen. Det viktigste var at vi fortjente dette, og at laget spilte mye bedre. Vi er i semifinalen fordi vi fortjener det, konstaterte Spurs-manager Mauricio Pochettino overfor BBC.

GOD DAG: Christian Eriksens og Tottenhams skuddføtter var mer enn for mye å håndtere for Swansea i FA-cupen.

Argentineren ble tvunget til å gjøre endringer i startoppstillinen med storscorer Harry Kane satt ut av en ankelskade. Det preget på ingen måte spillet til Tottenham. I alle fall ikke i negativ retning.

- Hvis du ser på de tre siste kampene, så har vi vunnet med ulike startellevere, og det gjorde vi i dag også. Det som er viktig er at alle er tilgjengelig for spill, og at navnene ikke påvirker laget. Vi fortsetter på samme måte, med samme dynamikk og det er veldig viktig, tilføyde Pochettino.

Lite å by på



Hjemmelaget og den mest ihuga delen av publikummere med Swansea-sympatier mente vertene burde fått straffespark av dommer Kevin Friend tidlig.

Michel Vorm kom skliende ut mot Nathan Dyer inne i Spurs-feltet og slo ballen unna, og tok med seg Swansea-angriperen da han fullførte bevegelsen. Men Dyer og kompani fikk ingenting av pipeblåseren.

- At han feier Dyer over ende, etter å ha vært borti ballen, det er det ikke tvil om, bemerket Friling.

Swansea fikk andre ting å bekymre seg for da Christian Eriksen tok med seg ballen framover i banen. Etter litt samspill med Érik Lamela fikk dansken fikk gå mer eller mindre uforstyrret fram til utkanten av 16-meteren.

Swansea svake, men Tottenham meget gode uten Kane. Mange kjappe føtter og hoder. Lucas, Son, Lamela, Eriksen osv. Sissoko med sin beste kamp i Spursdrakta. Alt for lenge mellom de gode prestasjonene hans. #facup #viasatfotball — Jon H. Børrestad 📺 (@TV2_Jon) March 17, 2018

Derfra bøyde han ballen i nettet med venstrefoten borte ved den lengste stolpen til svenske Nordfeldt.

Da Lamela doblet rett før sidebyttet var det nesten som å se en reprise av 0-1 fra baksiden av Swansea-målet. Bare i en slags speilvendt versjon, der argentineren avanserte fra motsatt side av banen og plasserte inn ballen med høyre fot.

Hjemmelaget fikk en gyllen anledning til å redusere tidlig i andre omgang. Men Michel Vorm var i form mot gamleklubben og reddet både det harde skuddet til Martin Olsson og Tammy Abrahams heading på returen.

Son på topp



Harry Kane skadet ankelen da Spurs var i aksjon mot mot Bournemouth i ligaen forrige helg. Han mister flere uker med spill, og ventes ikke tilbake i kampform før på tampen av sesongen.

Fernando Llorente, som ble hentet til Tottenham fra netopp Swansea som et spissalternativ til Kane, fikk likevel ikke starte i Wales lørdag.

Det gjorde derimot to andre tidligere Swansea-spillerne i keeper Vorm og venstreback Ben Davies, mens Son heung-min figurerte som bortelagets midtspiss.

Llorente fikk de siste 17 minuttene som innbytter for Lucas Moura.

For Swansea spilte de mangeårige Tottenham-spillerne Kyle Naugthon og Tom Carroll fra start.

Få kunne kritisere manager Mauricio Pochettinos laguttak denne gangen. Bortsatt fra Kanes fravær og Vorms inntreden i målet, stilte Spurs omtrent så godt lag som mulig mot Carlos Carvalhals Swansea-mannskap.

Til forskjell fra tidligere runder i FA-cupen denne sesongen, hadde Tottenham, få problemer med å unngå omkamp etter lørdagens kvartfinalemøte.

