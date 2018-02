Tottenham slo tilbake etter sjokkstart

Juventus fikk en drømmestart på kampen mot Tottenham, men klarte likevel ikke å sikre seg seieren i den første av to kamper mellom lagene.

JUVENTUS - TOTTENHAM 2-2:

Åttedelsfinalen mellom Juventus og Tottenham ble av det dramatiske slaget. Gonzalo Higuain ga hjemmelaget en perfekt start på kampen med to kjappe scoringer.

Likevel sørget mål fra Harry Kane og Christian Eriksen for at Tottenham nå har overtaket i åttedelsfinalen før returkampen i spilles i London i mars.

- Det var en strålende prestasjon etter de to målene, og vi tar med oss to bortemål til Wembley. Det er et strålende resultat, sier Harry Kane til BT Sport.

Kane kunne ha stanget inn en scoring for Spurs i førsteomgang, men ble stoppet av Gianluigi Buffon.

- Jeg skulle ha scoret med headingen, men du må være klar til neste mulighet, og jeg klarte det, sier han videre.

Christian Eriksen ble helt for Tottenham da han utlignet til 2-2.

- Vi er sikre på at vi vil få sjanser på Wembley. Vi går til den kampen med mye selvtillit og ser fram til det, sa Eriksen ifølge BBC etter kampen og fikk støtte av manager Mauricio Pochettino.

- En fantastisk kamp. Vi var sløve og slapp inn to mål på ni minutter, men moralen vi viste etter det var fantastisk. Jeg ønsker å gratulere spillerne – 0-2 i Torino mot et lag som er vanskelig å bryte ned. Vi fortjente seieren mer enn uavgjort.

Se høydepunktene fra oppgjøret:

Sjokkstart

Juventus stormet rett i angrep, noe som resulterte i en drømmestart for hjemmelaget.

Etter et minutts spill fikk Juventus frispark et stykke utenfor Tottenhams sekstenmeter. Miralem Pjanic leverte en lur frisparkvariant, og vippet ballen til Gonzalo Higuain. Den argentinske spissen klinket til ballen på volley, og skuddet forsvant i mål.

Selv om keeper Hugo Lloris fikk et par fingre på ballen, klarte han ikke å hindre en drømmestart for Torino-laget. For øvrig så Higuain ut til å være plassert i en hårfin offside da Pjanic slo pasningen.

SENTRAL: Med to mål og én straffebom var Gonzalo Higuain en sentral skikkelse i tirsdagens kamp.

For Tottenham ble vondt til veldig mye verre etter knappe åtte minuttters spill. Som en jordpløyer sendte Ben Davies hjemmelagets Federico Bernardeschi ut på en real luftetur. Dommer Felix Brych så aldri ut til å være i tvil, og pekte kontant på straffemerket.

Der fikk Higuain både gleden og æren av å doble Juventus' ledelse da han nok en gang overlistet Lloris.

Ikke mange minuttene senere var det Tottenhams tur til å rope etter straffespark da Harry Kane gikk i bakken i duell med Medhi Benatia. Denne gangen forholdt Brych seg i ro, og lot spillet gå videre.

Slo tilbake

Etter å ha fått en fryktelig start på kampen, klarte Tottenham å sette inn reduseringen ti minutter før pause.

Dele Alli fant nøkkelen til Juventus-forsvaret, og sendte ivei en pasning til Kane. Engelskmannen rundet keeper Gianluigi Buffon, og sendte ballen inn i det åpne målet på sikkert vis.

På overtid i førsteomgang ble Juventus tildelt et nytt straffespark.

Douglas Costa ble lagt i bakken i duell med Serge Aurier, og dommer Brych var klar på at situasjonen skulle resultere i et nytt straffespark. Denne gangne var ikke Higuain like sikker, og banket i stedet ballen i tverrliggeren og bort fra farlig område. Der Juventus kunne fått en perfekt avslutning på omgangen med å gå tilbake i en tomålsledelse, var det altså Spurs som fikk en liten opptur i straffebommen.

Utlignet med lekkerbisken

Med omtrent 20 minutter igjen av oppgjøret, fikk Tottenham frispark like uten for hjemmelagets sekstenmeter. Med danske Christian Eriksen stående klar bak ballen, var det liten tvil om at London-laget hadde en strålende mulighet til å utligne.

Den muligheten benyttet de seg av. Eriksen fyrte av et lurt frispark under italienernes mur.

Keeper Buffon hang ikke med, og evnet ikke å stoppe skuddet fra den danske midtbanespilleren.

Til tross for sjanser til begge lag, ble det ikke flere scoringer i oppgjøret. Dermed tar Tottenham med seg en fordel inn i returoppgjøret.

Returoppgjøret mellom lagene spilles i London 7. mars.

Mest sett siste uken