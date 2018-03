Tottenham videre i FA-cupen etter parodisk VAR-dømming

- Det er rett og slett latterlig.

TOTTENHAM - ROCHDALE 6-1:

Omkampen mellom Tottenham og Rochdale i FA-cupens femte runde kunne blitt husket for snøen som dalte i store mengder ned over Wembley.

Den burde blitt husket for Stephen Humphrys 1-1-scoring for Rochdale, for Andy Cannons stolpetreff på overtid i første omgang, og for League One-jumboens heroiske forsøk på å overliste ligafireren på selveste landslagsarenaen.

Se hele målpakken i videoen nederst i artikkelen!

Eller for Fernando Llorentes hattrick med høyrebeinet, venstrebeinet og hodet i løpet av tolv korte minutter i andre omgang.

Men ingen av prestasjonene vil bli stående igjen som de mest minneverdige fra onsdagens kamp.

I stedet var det VAR-teknologien, eller videoassistert dommer på norsk, som stjal all oppmerksomhet i møtet mellom de to lagene som til slutt endte med 6-1-seier til Tottenham.

Uforståelig annullering

Første omgang utviklet seg nemlig til en parodi av en fotballkamp, der flere avgjørelser ble drøyd i flere minutter - før dommer Paul Tierney til slutt valgte beslutninger som iallfall for tv-seerne virket som helt gale.

Det startet etter seks minutter, da alle trodde at Erik Lamela hadde gitt Tottenham ledelsen. Fernando Llorente kriget ballen videre til argentineren, som på sin side dunket ballen i nettet og jublet over 1-0.

Men dommer Tierney konfererte lenge med sin videoassistent, og valgte etter noen drøye minutter å annullere scoringen. Antakelig var det fordi Llorente holdt i Rochdale-forsvareren mens han kriget om ballen, men tv-bildene viste da at forsvareren selv i høyeste grad var like god som Llorente i brytekampen.

Midtveis i omgangen fikk Tottenham sitt mål, da Heung-min Son fikk gjøre som han ville innenfor 16-meteren og dunke kula i mål, men de som trodde at spenningen var over, måtte tro om igjen.

Frispark ble til straffe

Noen minutter senere var høyreback Kieran Trippier oppe i Rochdales sone, men på vei inn mot 16-meteren ble Tottenham-spilleren holdt voldsomt i trøya.

Dommeren blåste for frispark, men igjen skulle VAR ha et ord med i laget. Både spillere og tilskuere var tydelig misfornøyd over å vente i kulda mens minuttene gikk, men til slutt pekte Tierney på straffemerket.

VAR-HJELP: Dommer Paul Tierney kommuniserer med sin videoassisterte dommer under kampen mellom Tottenham og Rochdale i FA-cupen.

Holdingen startet tydelig langt utenfor 16-meteren før den fortsatte inn i straffefeltet, men avgjørelsen virket i overkant streng.

Se situasjonen i videoen øverst i artikkelen!

- Unnskyld meg, men det der er latterlig, rett og slett. Jeg velger å si det, kom det fra Viasat-kommentator Arnstein Friling.

-Jeg skal ikke felle noen dom her jeg sitter, men det er ikke åpenbart at dette her er spesielt godt for fotballen. Det må nok finpusses litt, sa han.

- Få det bort. Glem det

Også på Twitter var det mange som reagerte.

TV 2-ekspert og tidligere Premier League-spiller Brede Hangeland går så langt som å si at VAR vil «ødelegge fotballen som vi kjenner den».

VAR kommer til å ødelegge fotballen som vi kjenner den. Få det bort. — Brede Hangeland (@HangelandTV2) February 28, 2018

Doesnt matter what the result is, VAR is making the best game in the world and the game we love so much degenerate into a farce. Just a mockery of a game. — osvaldo ardiles (@osvaldooardiles) February 28, 2018

Dette VAR-røret er bare å kutte ut ned en gang. Når man konkluderer med at Llorente holder der, selv om han blir holdt like mye selv. Da blir dette bare dumt. — Bjørnar Sollie (@sollie3) February 28, 2018

Dette VAR-røret er bare å kutte ut ned en gang. Når man konkluderer med at Llorente holder der, selv om han blir holdt like mye selv. Da blir dette bare dumt. — Bjørnar Sollie (@sollie3) February 28, 2018

Skulle vært 3-0 før det ble 1-1. Vær VARsom-plakaten må i bruk. Parodi av en kamp nå. — Jon H. Børrestad 📺 (@TV2_Jon) February 28, 2018

Nå VAR det nok! #viasatfotball — Per Ivar Staberg (@perstaberg) February 28, 2018

Hva VAR dette? Bare rør nå. Herregud. Verdens dårligste reklame for videodømming? — Jon H. Børrestad 📺 (@TV2_Jon) February 28, 2018

Denne teknologien som viser om ballen har vært over linja eller ikke. Veldig bra! Alt annet, rør. Få det bort. Glem det. Bare tull. — Bjørnar Sollie (@sollie3) February 28, 2018

Men straffe var det altså dømt, som Heung-min Son omgjorde til scoring.

Men. Det var selvfølgelig et «men».

Son stoppet nemlig opp i oppløpet, noe dommeren umiddelbart reagerte på. Han ga koreaneren gult kort, og tok på nytt opp tråden med den for kvelden nokså forhatte videoassistenten. Etter nye minutter fikk ikke Son engang ta straffen på nytt, og to annullerte scoringer betydde at det fortsatt bare sto 1-0 til Tottenham.

Det utnyttet Rochdale.

Rochdale sjokkerte

Etter halvtimen spilt presset gjestene Tottenham-forsvaret nok til at Stephen Humphry plutselig hadde ballen alene foran Spurs-keeper Michel Vorm, riktignok med spiss vinkel. Men angriperen var nådeløs, dunket inn 1-1, og kampen var i ferd med å bli et riktig fyrverkeri.

HATTRICK: Fernando Llorente scoret tre mål på tolv minutter i snøværet på Wembley.

På overtid i første omgang var Rochdale millimetere fra å ta ledelsen, men avslutningen fra Andy Cannon traff stolpen og spratt ut igjen.

Hattrick på tolv minutter

I andre omgang ble kvaliteten mellom de to lagene tydeligere, og ikke engang VAR kunne frata Fernando Llorente tre mål før det var spilt et kvarter av omgangen.

På tolv minutter, fra det 47. til det 59. spilleminuttet, hadde spanjolen scoret med både høyre- og venstrefot samt hodet, og dermed sørget for et hattrick så ekte som man kan få det.

Etter 65 minutter økte Son til 5-1, og kampen var fullstendig avgjort.

På overtid fastsatte Kyle Walker-Peters sluttresultatet til 6-1 med sitt første mål for klubben, og dermed er Tottenham klare for kvartfinalen i FA-cupen. Der er det Swansea som venter for Spurs.

Se alle målene fra kampen her:

Mest sett siste uken