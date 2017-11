Tottenhams Danny Rose fikk psykologhjelp

Den engelske landslagsbacken Danny Rose gjorde bruk av psykolog for å komme seg gjennom den tunge skadeperioden han har bak seg.

Kneskaden 27-åringen pådro seg forrige sesong var i utgangspunktet ventet å holde han utenfor fotballbanen i noen uker. Skadeperioden endte opp med å bli på åtte måneder etter at Tottenham-profilen måtte opereres i mai.

– Jeg har vært både sint og sjalu, jeg har vært gjennom hele følelsesregisteret, sier Rose til BBC om tiden han nå har bak seg.

– De siste ukene har jeg bare verket etter å komme i gang igjen, og nå er jeg bare takknemlig for å være tilbake, tilføyer han.

Forsvarsspilleren er samtidig den første til å innrømme at han har hatt det tøft.

– Jeg har begynt å gå til psykolog for å få hjelp til å tenke positivt. Jeg har også begynt å lese bøker for å holde meg positiv, sier han – og tilføyer:

– Denne skaden har vært en av de vanskeligste periodene i livet mitt, men du må prøve å tenke positivt i enhver situasjon.

Rose gjorde comeback i Tottenham-laget i mesterligamøtet med Real Madrid i forrige måned. Nå innrømmer 27-åringen at han forrige sesong følte at plassen hans på laget var ubestridt, men at skaden har fått han ned på jorda og samtidig gitt ham motivasjonsproblemer.

– Det å se vi, Tottenham, spille mot Dortmund på Wembley og vinne, og deretter ha Madrid-turen å se fram til, brakte tilbake appetitten min på fotball, sier Rose.

Denne uken er han også tilbake i den engelske landslagstroppen til privatlandskampene mot Tyskland og Brasil.

(©NTB)

Mest sett siste uken