Tregt billettsalg før Nations League: Kun 5000 billetter solgt

Billettprisene til Norges Nations League-debut har vært offer for debatt. Nå tar supporterleder Norges Fotballforbund i forsvar.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): - Det er solgt 5000 billetter til torsdagens kamp, opplyser NFFs billettansvarlig Merete Prestkvern overfor Nettavisen mandag formiddag.

Ullevaal Stadion har en kapasitet på 28.000 tilskuere, og det er derfor mye som tyder på at det blir glissent når Norge spiller sin første viktige landskamp på over et år.

På sosiale medier har kritikken haglet mot NFF og prisnivået de har lagt seg på.

Når motstanderen heter Kypros, kampen spilles 20.45 på en hverdag og Norge har et landslag som ikke har hatt suksess på årevis, mener flere at NFF burde tilbudt langt billigere priser for å lokke folk til nasjonalarenaen.

Lagerbäck: - Håper alle har råd

Hvis man er to voksne og to barn koster det 1500 kroner totalt hvis man vil sitte på de beste plassene på langsiden. På kortsiden må to barn og to voksne ut med 800 kroner.

Man kan imidlertid få rabatterte priser om man er student, honnør, barn eller medlem av Obos, for å nevne noe. I tillegg kan man kjøpe en billettpakke til alle tre hjemmekampene i gruppespillet, da får man én av kampene gratis.

- Jeg håper alle som er supportere av det norske landslaget har råd til å komme på torsdag, sier landslagssjef Lars Lagerbäck til Nettavisen.

Han innrømmer at det naturligvis ville vært bedre hvis billettene hadde blitt revet bort.

- Jeg vet ikke hvor stor betydning det har når man spiller hjemme, men det er morsommere både som spiller og leder å ha en fullsatt arena hjemme. Jeg er ikke noen ekspert på hvor mye priser påvirker (billettsalg), men vi har pratet om det, og jeg har fått informasjon om at det finnes pakkepriser og slike ting, så det er vel ikke fryktelig dyrt, sier Lagerbäck.

Prisene er allerede blitt slaktet, og en som reagerte sterkt er Bjørnar Posse Sandboe i Norsk Supporterallianse (NSA).

- Noe av den viktigste tradisjonsbyggingen dreier seg om å få familier på kamper. Det er viktig, og slik som prisene er nå så tror jeg ikke det er målet, sa han til Nettavisen for litt siden.

Norge-supporter Lars Olav Karlsen, president i supportergruppa Oljeberget, tar imidlertid NFF i forsvar. Han mener det er sammensatte grunner til at billettsalget går tregt.

- Jeg opplever at få har fått grep om hva Nations League er for noe, og det eneste man har lest om i media er negative saker om billettpriser. Dessuten spilles kampen på et veldig dårlig tidspunkt for større grupper med tilreisende, for den jo ikke er ferdig før rett før klokken 23, sier han til Nettavisen.

- Respekt for at noen synes det er dyrt

Til Nettavisen forklarer Yngve Haavik, kommunikasjonssjef i NFF, at prissettingen har en sammenheng med at det nå er tellende kamper det dreier seg om.

- Men vi har respekt for at noen synes det er dyrt, sier han.

Tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal mener det alltid vil være en diskusjon rundt billettpriser, men vil ikke kritisere NFF for noe i dette tilfellet.

- Det vil alltid være noen som sier at billettprisene er for dyre, plassene er for dårlige, fotballen er for dårlig, laget er for dårlig, det er feil spillere som er med, det er dårlig vær ... Det er alltid enkelt å finne en unnskyldning til å ikke gå på kamp, sier Rekdal til Nettavisen.

Start-treneren synes det er synd hvis landslaget får lite støtte fra tribunen når alvoret starter.

- Vi får håpe det tar seg opp. Det er klart at det har vært lite fokus på kampen i media i en stund. Det er kanskje en av grunnene. Så er vel kanskje ikke Kypros det landet som fyller Ullevaal heller, selv om det er en kvalikkamp, men det kan hende at det kommer seg litt mer etter hvert, sier Rekdal.

Haavik forteller at det vil bli gjort nye vurderinger til kvalifiseringen til EM 2020, og at prisene på ny kan endre seg.

- Motstanders attraktivitet, erfaringene fra Nations League og hvordan det har gått sportslig vil være sentrale element i en ny vurdering, sier Haavik.

Norges kamp mot Kypros spilles på Ullevaal Stadion torsdag klokken 20.45. Det er den første av seks kamper i Nations League-gruppespillet for de norske spillerne.

