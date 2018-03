Trøndersk innbytter med praktscoring da Kristiansund rystet Rosenborg

Tre gyldne trønderminutter så ut til å avverge en grå RBK-kveld. Så dukket en gammel Rosenborg-dödar opp.

ROSENBORG - KRISTIANSUND 2-2:

Samuel Adegbenro og Anders Konradsen så ut til å redde lørdagskvelden til de kresne Rosenborg-supporterne, som slettes ikke hadde noen god serieåpning med 0-1-tap i Sarpsborg sist helg.

Da smakte det særdeles godt da to hjørnespark - i det 50. og 53. minutt, snudde kampen for de regjerende seriemesterne, som fikk 0-1 i trynet etter ti minutter. Men det var få trøndere som skulle gå fornøyd hjem fra Lerkendal.

Én av dem var definitivt Bendik Bye.

Kristiansunds nyervervelse kom inn på stillingen 2-1 etter 62 minutter og et kvarter senere skulle steinkjerbyggen score sitt første mål for sin nye arbeidsgiver. Etter å ha stjålet ballen fra Birger Meling høyt i banen, skjøt kantspilleren fart, dro av Konradsen, og banket inn utlikningen med et hardt skudd i lengste hjørne. Praktscoringen ble betydelig feiret foran et stappfult bortefelt på et ellers glissent Lerkendal.

- Vi gjør en veldig god førsteomgang, helt til vi får to kjappe dødballmål imot. Heldigvis kommer vi tilbake, selv om vi burde tatt tre poeng på slutten. Selvfølgelig er vi derimot fornøyd med ett poeng. Nå er vi igang, sa Bye kort til Eurosport etter kampen.

Bye har tidligere gitt Lerkendal-publikummet kalddusjer - som da han senket Rosenborg som Ranheim-spiller i cupens 3.runde i 2014, da hans daværende lag vant 4-3 etter ekstraomganger på Lerkendal. På samme mål og fra samme side som for fire år siden, kunne Bye juble. Kristiansund, som også tapte 0-1 i sin seriepremmiere hjemme mot VIF, tok et historisk godt poeng i Trondheim.

Omdiskutert annullering

Etter fire minutter var det en annen trønder som nesten kunne juble: Melhusbyggen Torgil Gjertsen stupheadet like utenfor, etter at Jonas Rønningen hadde slått inn.

Også Rosenborg kom nær i åpningsminuttene: Sju og et halvt minutt var spilt da Pål Andre Helland siktet mot Bendtner i etterdønnet av sin egen corner. Bendtner kastet seg ned og styrte ballen mot nærmeste hjørne, men der var Sean McDermott. Også de to påfølgende cornerne endte med dugelige RBK-farligheter, uten at hjemmelaget klarte å score sesongens første mål.

Tre minutter senere gjorde gjestene det i stedet, da de fikk muligheten på en innsvinger. Stian Aasmundsen la en perfekt corner på hodet til Daouda Bamba som hadde løpt seg fri mot nærmeste stolpe. Løpet og pasningen stemte og det gjorde vitterlig hodestøtet også. 1-0 til Kristiansund på Lerkendal. To minusgrader ble til 20 minusgrader for Rosenborg-fansen.

JUBEL: Anders Konradsen (høyre) og lagkameratene slipper jubelen løs etter å ha snudd kampen mot Kristiansund.

- Blir omdiskutert

Tjue minutter senere jublet et halvfult Lerkendal for at ballen nok en gang gikk mål på corner. Vegar Hedenstad slo inn med høyrefoten og Jacob Rasmussen gjorde som Bamba - møtte perfekt på første stolpe og stusset inn det nesten alle på Lerkendal trodde var utlikningen. I stedet ble den unge midtstopperen fra Danmark «snytt» for sin første scoring, for få meter unna var Rasmussens stopperkollega Tore Reginiussen for aktiv med armene i duell med Bent Sørmo. Målet ble annullert, etter at hånda hans traff sin tidligere lagkamerat i ansiktet.

- Tore Reiniussen river og sliter, så det er nok han det dømmes på, men Jacob Rasmussen gjør ingenting galt. Den vil nok bli omdiskutert, sa ekspertkommentator Kjetil Rekdal på Eurosport.

I mellomtiden hadde Anders Trondsen også fått et skudd fra kloss hold blokkert - også det etter et hjørnespark. Det var på cornerne det skjedde før pause.

Mål ble det heller ikke da Reginiussen var i en ny duell, denne gangen foran eget mål, fem minutter før pause. Bamba fikk først én mulighet til å avslutte, men vendte i stedet bort altaværingen og dunket til etter å en fysisk brytekamp med midtstopperen. Hansen slo skuddforsøket til corner.

To mål på tre minutter

Like etter pause kunne RBK fått utlikningen. Helland fikk sjansen på frispark, men traff bare KBK-muren. Hjemmelaget beholdt ballen og fikk slått inn, der kaptein Mike Jensen plutselig fikk en skuddmulighet fra skrått hold. Skuddet forsvant til side for mål.

Det var likevel på corner det selvfølgelig skulle skje.

50 minutter var passert da Rasmussen igjen var fremme på en Hedenstad-corner. Stussen ble en flott målgivende til Samuel Adegbenro som enkelt styrte inn Rosenborgs første scoring for sesongen.

Og - bare to minutter senere: Helland kjempet seg til en corner han selv slo inn mot bakre stolpe. Der headet Reginiussen i tverrligger. Hissigst på returen var Anders Konradsen, som omsatte kampens tolvte corner i mål. Kampen var snudd på et blunk.

ENORM SJANSE: Daouda Bamba fikk en enorm sjanse på overtid, men klarte ikke å sette ballen i mål.

Keeperen reddet KBK

Om det var raseriet over årets tredje dårlige RBK-omgang, Kåre Ingebrigtsens pausetale, eller inspirasjonen over at cornerne endelig satt - nå var Rosenborg i fyr og flamme. Nicklas Bendtner rundet keeper og tuppet ballen over streken noen minutter senere. Igjen fikk trønderne mål annullert - spissen var tydelig i offside, noe han latet som han ikke fikk med seg.

Kristiansund hadde mindre og mindre å by på - helt til Bye utliknet med sin praktscoring ti minutter før slutt og tente håpet om Kristiansund-poeng.

To minutter før slutt kunne RBK-kapteinen likevel gitt nordmøringene en tung tur hjem: Jensen slet seg fri og burde avgjort fra kloss hold, men McDermott stoppet dansken og sikret fjorårets eliteserieoverraskelser et overraskende poeng.

Det vil si - kanskje erger de seg aller mest over at Daouda Bamba brant alle sjansers mor i kampens siste sekunder, da han kom alene med Hansen og iskaldt burde avgjort til 2-3.

Mest sett siste uken