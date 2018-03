Tromsø - Strømsgodset utsatt på grunn av snø

Snøen skaper nok en gang problemer for Eliteserien.

Søndagens kamp mellom Tromsø og Strømsgodset skulle etter planen starte klokka 18, men stoppes av kraftig snøvær.

Dommer Sigurd Smehus Kringstad inspiserte banen 17:45, og har valgt å avlyse kampen. Det er ikke kjent når kampen vil bli spilt.

Norges fotballforbund melder at de vil berammet kampen så raskt som mulig i samråd med de to klubbene.

- Tromsø har tatt alle mulige forholdsregler og iverksatt alle nødvendige tiltak. Men det snøværet vi fikk inn mot kampen er umulig å gardere seg mot. Dommeren hadde ikke annet valg enn å utsette kampen. NFF vil beramme kampen på nytt så raskt som mulig i samråd med klubbene, sier Rune Pedersen, seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i NFF.

- En parodi



TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, støtter valget om å utsette kampen, men slakter den tidligere eliteseriestarten.

- Det er en parodi, oppsummerte Mathisen i TV 2s Fotballextra.

I første serierunde ble oppgjøret mellom Ranheim og Brann utsatt på grunn av hvordan været hadde påvirket banen. Også Stabæk - Start og Sandefjord - Ranheim har tidligere blitt utsatt på grunn av været.

Bodø/Glimts kamp mot Lillestrøm forrige helg måtte stoppes i over 30 minutter som følge av snøfall. En iherdig traktorsjåfør sørget for at banen ble måkt tidsnok til at den kunne startes igjen, og søndag kan det gå mot lignende scener i Tromsø.

Fotballekspert Lars Tjærnås har ikke mye til overs for valget om å vente til så nært opp mot kampstart for å avgjøre om kampen skal spilles.

- Det er ikke synd på spillere, trenere eller dommere når kamper avlyses. Men det er å spytte litt på supportere som bruker mye tid og penger når kamper avlyses så sent som den i Tromsø nå, skriver Tjærnås på Twitter.

Supporterne raser

Strømsgodset-supporter Kim Underberg Rolund er blant dem som har tatt turen fra Drammen til Tromsø for å se kampen.

- Tidlig seriestart lenge leve, skriver Rolund på Twitter.

Rolund utdyper sin hånlige tweet til Nettavisen.

- Når NFF klinker til med fiaskoen i Ranheim for en uke siden, så var det jo nesten forventet at forbundet hadde lært. Men lærevillige, realistiske og oppegående folk er det iallefall ikke inne på kontorene på Ullevaal, freser Godset-supporteren.

Han mener det burde vært mulig å melde fra om utsettelsen på et tidligere tidspunkt.

- Nå har det vært meldt snø i mange dager, så det burde ha gått opp et lys for dem. De så allerede i går at det snødde som et uvær. De kunne i tillegg ha avlyst allerede i dag tidlig. Å vente helt til under 15 minutter før avspark med å avlyse er en skam. Det er en hån mot supporterne. Ikke bare oss bortesupportere som har reist opp fra Drammen til Tromsø, men også for hjemmesupporterne som har tatt turen, mener Rolund.

Pedersen: - Har forståelse for at det er leit for supporterne



Seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i NFF, Rune Pedersen, har full forståelse for skuffelsen hos supporterne, men er også klar på at det var riktig avgjørelse å avlyse søndagens oppgjør.

- Vi har hatt bilder og kontakt med Tromsø og kampens delegat tidligere i dag. Da klokka var to- halv tre var banen så å si bar. Det voldsomme snøværet kom inn fra da klokka var mellom kvart over fire og halv fem. Derfor ble ikke kampen avlyst tidligere, sier Pedersen til Nettavisen.

- Vi har hatt dialog med Tromsø gjennom hele uka. Det har vært meldt litt snø, og de har hatt god beredskap. Det kom rett og slett for mye snø på kort tid til å kunne ta en avgjørelse i forkant, fortsetter han.

For dem som etterlyser at kampen skulle ha vært avlyst tidligere, forklarer Pedersen at været har vært tålelig, og at det virkelig kraftige snøværet først kom da det nærmet seg kampstart. I tillegg forteller han at snøværet var meldt å fortsette videre fra seks-tiden.

- Det var bra oppholdsvær i formiddag og banen var grønn. Da kunne vi jo ikke avlyse kampen. Samtidig har vi full forståelse for at det er leit for supportere som har reist fra Drammen. Vi skulle ønske at kampen ble spilt. Alle er jo innstilt på at kampen skal gå, men noen typer vær – og i alle fall ikke mengden – greier man jo ikke å forutse, sier Pedersen.

- Farlig å spille

Tromsø-trener Simo Valakari synes det var kjedelig å måtte utsette kampen, men er ikke i tvil om at dommeren gjorde det korrekte valget.

– Det var den rette avgjørelsen, og den eneste å ta. Det var umulig å spille og det var farlig å spille, sa Tromsø-treneren til NTB.

– Det var glatt og snøen ville havne under skoene til spillerne, som gjør det enda verre, fortsatte han.

Valakari har forståelse for at supporterne er furstrerte, men mener at det er spillerne som må taes mest hensyn til i en slik situasjon.

– For meg var det den riktige avgjørelsen. Spillerne var skuffet og ville spille foran hjemmefansen. Jeg skjønner skuffelsen til fansen, men sånn ble det dessverre nå, sa Valakari.

