Tusenvis deltok i Astoris begravelse

Tusenvis av mennesker samlet seg gatene i Firenze torsdag for å vise den italienske fotballstjernen Davide Astori en siste ære.

Astori ble stedt til hvile i Basilica de Santa Croce, og allerede tre timer før seremonien skulle starte var mange på plass.

Da kisten med Astori ankom ble den møtt med applaus. Mange ropte også fotballstjernens navn og «grande capitano» (store kaptein). Deretter senket stillheten seg både i kirken og utenfor, mens Fiorentina-skjerf og bannere ble løftet mot himmelen.

Astoris familie ankom seremonien sammen med kisten. I følget var den avdøde Fiorentina-kapteinens samboer Francesca Fioretti og deres to år gamle datter Vittoria.

Stjernefarvel

Noen minutter tidligere hadde Astoris lagkamerater kommet i fellesskap til kirken, anført av midtbanespiller Milan Badelj. På plass var også den italienske landslagskeeperen Gianluigi Buffon og hans klubbkamerat Giorgio Chiellini.

De to Juventus-stjernene hadde fløyet hjem fra onsdagens mesterligamøte med Tottenham i London for å rekke seremonien. Torino-klubbens spillere dedikerte 2-1-seieren til Astori.

Også stjernespillerne Mario Balotelli og Daniele De Rossi var i Firenze torsdag.

Begravelsesseremonien varte i rundt to timer, før kisten igjen ble ført ut i gaten. Der ble den møtt av en stor folkemengde som sang Fiorentina-hymnen og ropte Astoris navn.

Fotballspillerens mor sendte et slengkyss til de frammøtte, og folket i Firenze ble også takket av Astoris bror i hans tale under seremonien.

KISTEN: Davide Astori ble gravlagt i Firenze, torsdag.

Døde av hjerteinfarkt

Astori ble funnet død på hotellrommet sitt søndag i forkant av Serie A-kampen mot Udinese. To leger oppnevnt av aktoratet i Udine ble tirsdag sitert på at fotballspilleren døde som følge av et hjerteinfarkt.

Serie A-klubbene Fiorentina og Cagliari har besluttet å frede nummer 13, drakten Astori bar i sin karriere. Fotballstjernen spilte 174 kamper for Cagliari og 100 kamper for Fiorentina.

Samtlige kamper i den italienske toppserien ble utsatt i helgen som følge av det plutselige dødsfallet.

(©NTB)

