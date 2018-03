TV 2: Andersen nærmer seg ny trenerjobb

Jørn Andersen skal være nær ved å bli trener for Hongkong, melder TV 2.

Jørn Andersen ledet tirsdag Nord-Korea til Asiamesterskapet med 2-0-seier over Hongkong.

På forhånd var det kjent at kampen ville være 55-åringens siste som landslagstrener for nordkoreanerne.

Ifølge TV 2 ble den tidligere Fredrikstad- og Vålerenga-spilleren kontaktet av flere av Hongkongs spillere etter tirsdagens kamp. Også generalsekretæren i landets fotballforbund var full av lovord om Andersen.

- Han virker veldig profesjonell, og har utført mirakler med Nord-Koreas landslag, sier generalsekretær i Hongkongs fotballforbund Mark Sutcliffe til kanalen.

Andersen utelukker ikke at han kan komme til å overta trenerjobben i landet.

- Det er litt for tidlig å si. Jeg har fått med meg at de er interessert i å ta en prat med meg. Jeg bare hører at de er ute etter en ny trener, og jeg er ledig på markedet. Man skal aldri si aldri, sier han.

Hongkong ligger for øyeblikket på 145. plass på FIFA-rankingen. Laget vant kun én av sine seks kamper i siste del av kvalifiseringen til Asiamesterskapet, i gruppe med Libanon, Nord-Korea og Malaysia.

