TV 2 Sumo med tekniske problemer - igjen

TV 2 beklager.

TV 2 Sumo sliter med tekniske problemer lørdag ettermiddag.

De som ønkser å se lørdagens Premier League-kamper via strømmetjenesten får i skrivende stund ikke gjort det.

Guardiola «i loop»



Logger man seg inn på Sumo og går inn på fotballkanalen TV 2 Sport Premium, vises kun sluttbildene fra kampen mellom Wolverhampton og Manchester City som ble spilt tidligere lørdag.

TV 2 opplyser til Nettavisen at oppgjøret mellom Arsenal og West Ham derfor er flyttet til dne åpne kanalen TV 2 Sportskanalen.

Kommunikasjonssjef i kanalen, Jan-Petter Dahl, forteller Nettavisen at de beklager problemene som har oppstått på TV 2 Sumo.

- Det er ingen som synes dette er noe morsomt hos oss. Det er bare å beklage. Kampen mellom Arsenal og West Ham pågår akkurat nå og på grunn av problemene på sumo har vi flyttet kampen til TV 2 Sportskanalen, som er en åpen kanal, forteller han.

Dahl sier også at TV 2 ikke kan garantere at det ikke vil oppstå nye problemer på Sumo i fremtiden.

- Vi kan aldri garantere det, men vi jobber mot å ha null margin for feil. På grunn av den tar vi umiddelbart grep, slik at alle kan se kampen de ønsker å se, sier han.

Andre gang på kort tid



Dette er andre gang i løpet av kort tid at TV 2 Sumo opplever problemer. Også mandag slet strømmetjenesten med tekniske problemer.

Det skjedde under møtet mellom Crystal Palace og Liverpool.

TV 2 skriver på sin Twitter-side at det jobbes med å løse problemene.

- Vi beklager problemene med TV 2 Sumo, og gjør alt vi kan for å få tjenesten opp på beina igjen snarest! skriver kanalen.

Seerne reagerer



Mange brukere reagerer på at Sumo har problemer nok en gang og legger ikke skjul på sin skuffelse over at tjenesten ikke fungerer.

Premier League-pakken på TV 2 Sumo koster 399 kroner per måned.

TV2 Sumo hadde vært tilstrekkelig case til å skrive en masteroppgave om hvorfor monopolsituasjoner gir forbrukere dårlige og dyre produkter. — Forsberg™ (@forsberg) August 25, 2018

Hva skjer med Sumo? Sett Pep gå på banen i reprise hundre ganger nå — Kristian Bakken (@Hallabakken) August 25, 2018

@tv2sumo

Opplever problemer med TV 2 sumo. Er det noe feil dere vet om med TV2 sport premium? — Markus Zahl (@ZahlMarkus) August 25, 2018

Sumo virker ikke i dag heller! Sørg for å få Arsenal - West Ham over på TV 2 Sportskanalen!!! Fy f.... for en elendig tjeneste. Hoder må rulle!! — Leif André Brekke (@labrekke) August 25, 2018

@tv2sumo Dette er ikke godt nok. To helger på rad er det store problemer med sumo, og flere får fotballhelgen sin ødelagt. Nå er det såpass mye tull at jeg mener vi har rett på kompensasjon. — Johannes Sandberg (@Johannesmikal) August 25, 2018

Jeg begynner å bli lei av å se Pep gå av banen i loop nå @tv2sumo — Tete Lidbom (@TeteLidbom) August 25, 2018

@tv2sumo Helt alvorlig. Betaler i dyre dommer for å se fotball i helgen, og så funker ikke sumo. Skjerpings! — Eirik Torp Hartvedt (@Eharten91) August 25, 2018

Tv2 Sumo er komplett meningsløst. Andre uke på rad hvor det bare er klikk. @tv2sumo — Ole Berget (@OleBerget) August 25, 2018

