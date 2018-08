TV 2 Sumo-problemer under Liverpool-kamp

Brukerne reagerte.

TV 2s streametjeneste Sumo hadde tekniske problemer mandag kveld og mange brukere opplevde at tjenesten ikke fungerte som den skulle.

Dette skjedde samtidig som Crystal Palace skulle møte Liverpool i Premier League, en kamp TV 2 har rettighetene til å vise.

- Det passer veldig dårlig, vi jobber iherdig med saken, skrev TV 2 Sporten i en Twitter-melding rundt klokken 21 mandag kveld.

I rundt 30 minutter av kampen var det umulig å komme inn på tjenesten og brukerne ble møtt av en feilmelding. Først en halvtime ut i oppgjøret fungerte Sumo igjen.

FEILMELDING: Slik så TV 2 Sumo ut rundt klokken 21 mandag kveld.

- Vi opplever dessverre problemer med tjenesten vår. Dette er utrolig beklagelig, og vi har alle tilgjengelige ressurser på saken. Vi må ydmykt be om tålmodighet mens vi forsøker å løse problemet, skrev TV 2 om problemene de opplevde.

Premier League er som kjent svært populært blant nordmenn og en rekke brukere på Twitter irriterte seg over at tjenesten ikke fungerte og at de gikk glipp av store deler av første omgang.

- Nå virker 449 kroner per måned som rimelig bortkastet, skrev en Twitter-bruker, som tydelig var irritert fordi han ikke fikk sett deler av kampen.

TV 2 Sumo opplyste rundt klokken 21.35 via Twitter at kampen mellom Crystal Palace og Liverpool etter hvert ble flyttet over på TV 2 Sportskanalen, som for mange er en gratiskanal.

Kampen gikk opprinnelig kun på betalingskanalen TV 2 Sport Premium, samt TV 2 Sumo.

Er det bare jeg som sliter med TV2 Sumo?! #sumo @tv2sumo Hva skjer?! — Jan Harald Alnes (@janharald) August 20, 2018





Sumo-trøbbel? 🤨 — Steinar Bjerkmann (@Bjerkestuen) August 20, 2018





Godt å høre. For akkurat nå virker 449 kr per måned som rimelig bortkastet... — Lasse A. Vangstein (@lasseav) August 20, 2018

Sumo nede og Liverpool spiller. Ingen heldig kombinasjon... — Jørgen Klem (@jklem77) August 20, 2018

Flere som ikke kommer inn på Sumo? Bruker Appletv — Ann Mari Olsen (@Annmariolsen) August 20, 2018

