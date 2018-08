TV-seere strømmer til Serie A etter at Ronaldo kom til Juventus

Cristiano Ronaldo (33) debuterte for Juventus lørdag. Det fikk mange i Italia med seg.

Cristiano Ronaldo scoret ikke i debuten for Juventus mot Chievo, men det gjorde TV-kanalen, Sky Sports Italia.

Den italienske kanalen dro inn 2,33 millioner TV-seere under lørdagens kamp, noe som tilsvarer den fjerde høyeste oppslutningen av seertall noensinne under en Serie A-kamp, for Sky Italia.

Antall seere fra Juventus åpningskamp i Serie A denne sesongen steg med 68 prosent, sett opp i mot seertallene fra forrige sesongs åpningskamp, melder Football Italia, som siterer Gazzetta dello Sport.

Den portugisiske superstjernen spilte hele kampen for «den gamle dame», som endte med Juventus-seier og et skikkelig overtidsdrama. Ronaldo havnet også i et annet drama da han kolliderte med Chiveos keeper, Stefano Sorrentino, som ble slått bevisstløs i kollisjonen.

De eneste kampene som har tiltrukket flere seere under Sky Italia-sendte kamper, er Juventus mot Inter i 2013 og 2016, samt Juventus mot Roma i 2015.

Kravstor fans

Ronaldo ble solgt fra Real Madrid til Juventus for en måned siden, og prisen for 33-åringen var ikke lav. Det var heller ikke Juventus-fansens forhåpninger, etter at «bianconeri» signerte verdensstjernen.

Real Madrid bestemte seg for å la ham fare til «den gamle dame» for hele 100 millioner euro (rundt 950 millioner kroner) , pluss 12 millioner euro (rundt 115 millioner kroner) i andre kostnader.

Det var tydelig hva fansen forventer av den portugisiske angriperen, da de hadde møtt opp utenfor stadion mandag, mens Ronaldo gikk gjennom den medisinske legesjekken.

«Cristiano, skaff oss Champions League-tittelen», ropte supporterne til Ronaldo, som svarte med å signere autografer. Juventus vant Champions League i 1985 og 1996, men har siden tapt fem strake finaler, blant annet mot Real Madrid og Cristiano Ronaldo, som scoret to mål.

Selv var Ronaldo meget klar på at han lenge hadde sett for seg å spille i den italienske storklubben:

- Dette er et valg jeg tok for en stund siden. Dette er et viktig steg i min karriere, dette er den beste italienske klubben, sa Ronaldo under pressekonferansen da han ble presentert.

