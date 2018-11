Tydeligere målsetting og «kapteinsteam» skal hjelpe Norge til VM-suksess

Fotball-EM i Nederland ble en gigantisk skuffelse for Martin Sjögren, som har gjort flere små grep inn mot oppkjøringen til VM i Frankrike i 2019.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): - Vi er gode nok til å vinne alle kampene, sa Sjögren noe unnvikende i oppkjøringen til fjorårets EM da media lurte på om det norske laget var en medaljekandidat i Nederland.

Medalje ble det ikke på Norge, som røk hodestups ut av gruppespillet etter tre strake tap. Kritikken haglet etter skuffelsen, og like etter kom Ada Hegerberg med krass kritikk mot NFF før hun sa stopp til videre landslagsspill.

Midt oppe i det hele sto Martin Sjögren. Svensken ble ansatt som norsk landslagssjef i desember 2016, og kun et halvt år senere sto han på sidelinjen og så Norge tape samtlige kamper i EM.

- Et resultatmål kan fort bli en stor brems når man går ut og sier at man skal ta medalje og egentlig ikke har kapasitet til det. Det hadde vi vel egentlig ikke under EM, innrømmer Sjögren til Nettavisen.

Les også: NFF forlenger kontrakten med kvinnenes suksesstrener

Mesterskapet ble en brutal, men lærerik erfaring for treneren som kom fra jobben som klubbtrener i Linköping.

Han fikk på mange måter sin revansj da VM-billetten ble sikret etter en sterk seier mot Nederland på Intility Arena i september.

VM-forberedelsene er for lengst i gang, og han innrømmer at han allerede før EM i fjor var bekymret for at han hadde hatt for liten tid med spillergruppen til at de kunne hevde seg.

- Vi hadde mulighet til å slå alle, men vi hadde ikke utviklet en stabilitet og var ganske sårbare, noe vi så da vi tapte åpningskampen, sier 41-åringen åpenhjertig.

Han bedyrer at han nå er langt mer trygg på hvor laget står enn det han var både i forkant og under EM. Han karakteriserer EM-opplevelsen som «den absolutt viktigste og beste erfaringen jeg noen gang har hatt som leder».

Vil sette spesifikk målsetting

7. juni sparkes fotball-VM i Frankrike i gang. Det er også veien inn til OL i 2020, og mesterskapet blir svært viktig for Sjögren som i første omgang har kontrakt til november 2019.

Han vil ikke gå ut med spesifikk målsetting for VM ennå, men sier et minimummål må være å ta seg videre fra gruppespillet. Under en treningssamling på La Manga vil han, Anders Jacobson og resten av trenerapparatet utarbeidet et resultatmål i samråd med spillergruppen.

Et tydelig resultatmål som manglet, og som ble kritisert av Hegerberg i VG, under EM.

- Jeg vet ikke om vi vil gjøre den offisiell under samlingen, men det blir et mer uttalt konkretisert mål. Nå har vi alle parametere som behøves, og da kjenner vi også til trekningen, forteller han.

Han påpeker viktigheten at han og assistent Anders Jacobson nå kjenner spillergruppen langt bedre etter å ha vært gjennom et mislykket EM og en suksessfull VM-kvalifisering.

- Jeg skal ikke si det blir enklere, men det blir mye mer relevant å sette en målsetting, forteller han.

Fikk kritikk for anonymt skjema

I tillegg til kritikken som kom etter prestasjonene i EM, vakte det også oppsikt da Nettavisen kunne avsløre at NFF benyttet et anonymt spørreskjema i evalueringen etter mesterskapet.

Flere eksperter var kritisk til utformingen av skjemaet, men nå slår Sjögren tilbake.

- Jeg synes, for å være helt ærlig, kritikken rundt evalueringen var ufortjent, forteller han og sier skjemaet kun var en liten del av en større evaluering.

Han påpeker at spillerne fikk lufte sine tanker under den første samlingen etter EM-nedturen i det han omtaler som et «svært viktig møte».

- Vi gjorde også en egen evaluering som var enormt stor og som vi så på sammen, og fremfor alt involverte vi spillertroppen med tanke på hvordan vi skulle gå videre. Vi hadde et veldig godt møte, og etter det har pilene pekt oppover, noe man ser resultatet av nå.

En annen ting landslagsledelsen justerte på etter EM, er veien fra spillerne og inn til trenerteamet.

Sjögren forteller at et forslag om et «kapteinsteam», bestående av tre spillere for å bygge enda sterkere broer fra spillergruppen til trenerapparatet, ble godt mottatt av spillerne.

- Vi har fremfor alt blitt bedre til å involvere spillerne, og et nytt grep etter EM er et kapteinsteam. Det gjør at det blir en litt enklere vei mellom spillertropp og lederstab, forteller svensken og avslører av trioen består av Maren Mjelde (Chelsea), Ingrid Moe Wold (LSK Kvinner) og Caroline Graham Hansen (Wolfsburg).

- Vi valgte to av dem, mens én var valgt av spillerne selv for å få et team som er forankret i gruppen.

2/3: Caroline Graham Hansen og Maren Mjelde utgjør to tredeler av Norges «kapteinsteam». Den tredje er Ingrid Moe Wold.

Vinn eller forsvinn?

Oppkjøringen til VM er allerede i gang for det norske kvinnelandslaget. Norge tapte 1-2 mot Sverige nylig, mens Japan venter i en ny oppkjøringskamp grytidlig søndag.

Toppserien tar i tillegg pause 19. mai for å gi Sjögren og landslaget optimal forberedelsestid til VM. I tillegg vil spillerne i de øvrige europeiske klubbene nettopp være ferdige med sesongen, og dermed komme inn i kampform til precampen 20. mai.

Alt blir med andre ord lagt til rette for at Norge skal prestere best mulig i Frankrike etter at precampen, etter Sjögrens egne ord, ble alt for kort i fjor.

Mesterskapet i Frankrike kan komme til å bli vinn eller forsvinn for Sjögren som har kontrakt til 2019. Kun de tre beste i Frankrike kvalifiserer seg til OL i Tokyo i 2020.

- Det er klart VM blir viktig, og det blir jo viktig med tanke på fortsettelsen, forteller han.

- Er det vinn eller forsvinn for din del?

- Det vet jeg ikke, og det er det ikke jeg som bestemmer. Men jeg vet hvilken bransje jeg er i, og at man måles mye på resultatene man får.

Mest sett siste uken