Tyskland skal arrangere fotball-EM i 2024

UEFA offentliggjorde avgjørelsen torsdag.

Torsdag ble det klart at Tyskland skal arrangere fotball-EM for herrer i 2024. Det bekreftet Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

Tyrkia var også aktuell som kandidat for å arrangere mesterskapet.

Det var knyttet en del ekstra spenning til valget på grunn av det anstrengte forholdet mellom nettopp Tyskland og Tyrkia. Ikke mindre spesielt ble det av at EM-tildelingen tilfeldigvis sammenfaller med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans statsbesøk i Tyskland.

- Vi har hatt to veldig sterke bud. To store fotballnasjoner som slåss om EM. Dessverre kan bare én av dem arrangere EM i 2024, sa UEFA-president Aleksander Ceferin da han presenterte Tyskland som arrangør.

Opp på scenen kom også Tysklands fotballpresident Reinhard Grindel og tidligere landslagskaptein Philipp Lahm, som naturlig nok var svært fornøyd med valget.

EM-kamper i disse byene



Følgende byer skal ifølge planen få kamper under mesterskapet:

Berlin (Olympiastadion), München (Allianz Arena), Dortmund (Westfalenstadion), Gelsenkirchen (Arena AufSchalke), Stuttgart (Mercedes-Benz Arena), Hamburg (Volksparkstadion), Düsseldorf (Esprit Arena), Köln Müngersdorfer stadion), Leipzig (Red Bull Arena) og Frankfurt Waldstadion).

Datoene for når kampene skal spilles er ikke klare enda, men det er ventet at turneringen vil bli arrangert i juni og juli 2024 og at 24 lag skal delta.

EM i 2020 er lagt opp slik at mesterskapet spilles i flere stor europeiske byer, men i 2024 vil det igjen være én vertsnasjon for mesterskapet.

Tyskland arrangerte sist et stort mesterskap i 2006, da de var vertskap for fotball-VM. Tyskerne (Vest-Tyskland) var også vertskap for EM i 1988.

Vunnet EM tre ganger

Tyrkia har til sammenligning aldri arrangert et internasjonalt fotballmesterskap. I evalueringsrapporten av kandidatene har UEFA blant annet poengtert at Tyskland allerede har alt på plass for å kunne arrangere en vellykket turnering.

Tyskland har sterke tradisjoner sportslig i EM og vant i 1972, 1980 (som Vest-Tyskland) og i 1996. De var også tapende finalist i 2008.

Der var lenge snakk om at Norge, Sverige, Finland og Danmark skulle jobbe for å få EM i 2024 til Norden, men planene ble skrinlagt i 2017.

Nederland, samt et delt mesterskap mellom Estland og Russland, var også aktuelle tidlig i søkerfasen, men disse nasjonene falt etter hvert av.

Mest sett siste uken