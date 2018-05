Uavgjort i ellevillt «El Clásico»-oppgjør

Barcelona og Real Madrid viste seg fram fra både sine beste og verste sider.

BARCELONA - REAL MADRID 2-2:

Det ble et kaotisk «El Clásico» da Barcelona tok imot Real Madrid, søndag kveld. Fire mål, ett rødt kort, åtte gule kort, flere grisetaklinger og flust av dramatikk ble til slutt fasiten.

Oppgjøret endte med ett poeng til hvert av lagene, og resultatet ble 2-2.

Det var de store stjernene som sto for målene i kampen. Luis Suárez og Lionel Messi scoret hjemmelagets mål, mens Cristiano Ronaldo og Gareth Bale puttet for gjestene.

Se høydepunkter fra kampen under:

Suárez og Ronaldo scoret

Luis Suárez scoret kampens første mål, etter ti minutter. Vakkert angrepsspill førte til at Lionel Messi fant Suaréz foran mål. Spissen var sikker som banken, og satt inn 1-0.

Like etter svarte gjestene. Karim Benzema headet ballen ned til Cristiano Ronaldo, som løp inn utligningen. Dermed var lagene like langt etter et kvarters spill.

Ronaldo tråkket over i situasjonen hvor han scoret mål, men fullførte den første omgangen. Han ble imidlertid byttet ut i pausen, og det er usikkert hvor alvorlig skaden er.

FULL TENNING: Det ble mye krangling i søndagens «El Clásico».

Svært ampert

Mot slutten av omgangen ble det svært ampert mellom lagene. Først fikk både Suárez og Sergio Ramos gult kort etter å ha knuffet i hverandre. Deretter skulle Gareth Bale blitt utvist etter en stygg stempling på Samuel Umtiti. Dommeren så ikke situasjonen, og waliseren slapp unna. Det stusset Viasat-ekspert Roar Stokke ved.

- Det er soleklart rødt kort! Jeg skjønner ikke hvorfor Bale gjør det der. Den er så stygg. Hva tenker Gareth Bale på?, uttalte Stokke i pauseanalysen av søndagens kamp.

I stedet for at Real Madrid måtte spille med én mann mindre, var det hjemmelaget som skulle bli redusert til ti mann. På overtid av førsteomgang mistet Sergi Roberto hodet. Høyrebacken ble holdt av Marcelo, og svarte med å slå til brasilianeren i skuldra. Roberto fikk et fortjent rødt kort, og måtte ta en tidlig dusj.

Messi og Bale med mål



Etter hvilen var det forventet at hvittrøyene fra hovedstaden skulle ta kommandoen, med en mann mer på banen. Men det skjedde ikke. I stedet var det de blå-røde katalanerne som skulle får mer å juble for.

Rollene ble byttet om, men resultatet det samme. Suárez spilte til Messi, som dro seg fri fra Real-forsvarerne. Fra 16 meter hamret argentineren ballen i mål til ellevill jubel fra hjemmefansen.

Samme mann kunne blitt tomålscorer med 20 minutter igjen av kampen, men Keylor Navas reddet mesterlig da Bracelona-spilleren kom alene gjennom.

I stedet kom målet i motsatt ende. Marco Asensio spilte vakkert til Gareth Bale, som elegant satt inn 2-2. Fem minutter etter ble også Marcelo snytt for straffespark, da Jordi Alba tuppet han i leggen. Dommeren valgte likevel å vinke spillet videre.

Til tross for store muligheter til begge lag, ble det ikke flere scoringer. Dermed får lagene med seg hvert sitt poeng fra storoppgjøret.

