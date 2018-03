UEFA innfører nye bytteregler i Champions League

Åpner for bruken av fire innbyttere, men kun under spesielle omstendigheter.

UFEA annonserte tirsdag at de gjør flere endringer i opplegget rundt europacupkampene i Champions League og Europa League.

Ifølge det europeiske forbundets nettsider vil det blant annet fra og med neste sesong bli nye regler for antall innbyttere i kampene.

UEFA skriver at det vil bli lov å benytte fire innbyttere i sluttspillkampene i turneringene. Den fjerde innbytteren kan imidlertid kun benyttes om den aktuelle kampen går inn i ekstraomganger. I ordinær spilletid vil det fortsatt være lov å bruke tre innbyttere, som det er i dag.

En annen endring er at det i Champions League-finalen, Europa League-finalen og Supercupfinalen nå vil være tillatt for klubbene å registrere en kamptropp på 23 spillere, mot 18 som har vært vanlig tidligere.

Det er betyr at klubbene som spiller i de aktuelle finalene nå kan ha 12 spillere på benken, i stedet for sju, som har vært regelen fram til nå.

Videre opplyser UEFA at det vil bli en endring i kamptidspunktene neste sesong. På kampdagene vil det bli tidligkamper og senkamper.

Under play off-spillet, åttedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finaler vil starttidspunktet for kampene være klokken 21, men under gruppespillet i Champions League vil to av kampene på både tirsdager og onsdager starte klokken 18.55, mens resten spilles klokken 21.

I den siste runden av gruppespillet vil alle kampene fortsatt starte likt.

I Europa League har UEFA også bestemt at kamper fra og med gruppespillet og fram til åttedelsfinalen, skal spilles på to tidspunkter. Kampene vil også her starte enten klokken 18.55 eller 21.00.

Tidligere i år ble det også klart at UEFA har bestemt at kun seks lag skal komme inn i gruppespillet i Champions League via kvalifiseringen.

Etter de nye reglene vil tittelforsvarer, vinneren av Europa League og totalt 26 lag bli direktekvalifisert til det gjeve selskap.

Totalt skal gruppespille i Champions League bestå av 32 lag, men tidligere har kun 22 lag vært direktekvalifisert til turneringen.

Foruten vinneren av de to nevnte turneringene går nå de fire øverste lagene, i de øverste rankede nasjonene , som per nå er England, Tyskland, Spania og Italia, automatisk inn i gruppespillet.

Det samme gjør også de to beste lagene fra Frankrike og Russland, samt serievinnerne fra Portugal, Ukraina, Belgia og Tyrkia.

