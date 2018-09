UEFA varsler videre etterforskning av PSG

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) legger ikke fra seg saken mot Paris Saint-Germain om mulige brudd på reglene for økonomisk fair play (FFP).

UEFA opplyser i en pressemelding mandag kveld at forbundets domsorgan har bestemt seg for å sende saken tilbake til kontrollorganet for klubbøkonomi (CFCB) for videre etterforskning.

Sjefetterforskeren i CFCB bestemte seg i sommer for å avslutte saken uten sanksjoner mot den franske storklubben PSG, men kontrollorganets leder bestemte seg for å sende saken til gjennomgang hos domsorganet.

– Sistnevnte (domsorganet) besluttet 19. september og kunngjorde i dag avgjørelsen om å sende saken tilbake til CFCBs granskingskommisjon for videre etterforskning, skriver UEFA.

Granskingen av PSG ble innledet rett etter at den franske klubben sommeren 2017 kjøpte Neymar fra Barcelona for rekordsummen 222 millioner euro og hentet tenåringen Kylian Mbappé fra Monaco. Sistnevnte ble hentet på en leieavtale, men med opsjon på kjøp for 180 millioner euro ved fullført sesong.

UEFAs FFP-reglement slår fast at klubbene ikke har lov til å bruke mer penger enn de har i dokumenterte inntekter. Brudd på reglementet kan blant andre sanksjoner føre til utelukkelse fra europacupspill.

En slik straff ville være et svært hardt slag for PSG. Klubbens pengesterke eiere fra Qatar har gjort det klart at mesterligatriumf er det største og viktigste målet.

Da det tidligere i sommer ble klart at saken ble sendt til UEFAs domsorgan, pekte PSG på at klubben nylig hadde solgt en rekke spillere for å bedre balansen i regnskapet.

– Klubben har gjennomført en rekke overganger i tråd med CFCBs pålegg, og vi vil fortsette å bidra med all informasjon vi blir avkrevd, slik vi har gjort hele tiden, het det i en uttalelse.

(©NTB)

