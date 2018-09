Ukjent regel gjør at Norge må varme opp utenfor banen: - Ser ikke poenget

Det norske landslaget får én time hver gang de skal trene på bortebane før kamp. Det gjør at man er nødt til å tenke alternativt for å få størst mulig utbytte av tiden.

SOFIA (Nettavisen): Nettavisen har gjentatte ganger de siste årene observert at de norske landslagsspillerne omtrent aldri går rett inn på gressmatta når de skal varme opp før bortekamper.

Det samme skjedde i Sofia før søndagens Nations League-møte med Bulgaria.

De norske spillerne holdt seg utenfor banen og varmet opp en god stund før de gikk inn på matta og satte i gang med den delen av økta som innebar ball.

Vi lar Svein Graff, kommunikasjonssjef i Norges Fotballforbund og mediesjef for landslaget, forklare hva som er grunnen.

- Det er regelverket som gjør det. Vi har én time på gresset, og i det spillerne entrer banen starter den timen, forteller Graff til Nettavisen.

Derfor er NFF svært nøye med å påse at ingen av spillerne setter i gang nedtellingsuret før det er nødvendig.

I Sofia kunne Nettavisen observere at sikkerhetssjef Geir Ellefsen passet nøye på at ingen av spillerne glemte seg bort.

Graff forteller at det varierer fra sted til sted hvor strenge UEFA-delegatene er når det gjelder håndheving av regelen, men at det er en god grunn til at NFF optimaliserer tidsbruken ved å lure regelen på en slik måte.

- Vanligvis er det en rolig trening dagen før kamp, men den er jo viktig siden det er siste gjennomkjøring. For å få mest mulig utbytte kjører vi noen av oppvarmingsøvelsene utenfor gresset, sier Graff.

PASSER PÅ: Landslagssjef Lars Lagerbäck og sikkerhetssjef Geir Ellefsen (t.v).

Nettavisen kjenner til at regelen opp gjennom årene har bydd på visse problemer for noen landslagssjefer.

Da Norge skulle møte Skottland på Hampden Park under Åge Hareide, var det en av spillerne som ikke tenkte seg om og gikk for tidlig ut på banen. På slaget en time senere ble flomlysene slått av, selv om Hareide var midt i sin tiltenkte økt.

Resultatet var en illsint Hareide og en delvis ødelagt treningsøkt for det norske laget.

- Det har hendt at noen har vært litt kjappe og satt i gang tiden, og noen ganger har flomlyset gått, forteller Graff, som ikke kjenner til den nevnte Hareide-episoden.

Minner spillerne på regelen

Foreløpig er det ingen som har gått i fella under Lagerbäcks regime, men NFF er likevel nøye med å sørge for at regelen sitter friskt i minnet hos dem som reiser på bortelandskamp.

- Det går ofte ut en påminnelse til både spillere og støtteapparat, forteller Graff.

Ole Selnæs rister lett på hodet når vi nevner regelen for ham. Han er riktignok vant til det fra kamper i Europa League, men er ikke regelens største supporter uansett.

- Man har én time, og det står en person med stopperklokke der. Jeg ser ikke helt poenget, det gjør jeg ikke, men regler er regler. Det er ikke noe som irriterer meg. Vi er vant til det, sier Selnæs til Nettavisen.

Søndag klokken 18.00 kan Norge sørge for den sjette strake seieren under Lars Lagerbäck. Norge møter Bulgaria i Sofia i kamp nummer to i Nations League.

