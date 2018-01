Juan Matas kontrakt med Manchester United er av klubben forlenget med ett år. Det opplyste manager José Mourinho tirsdag.

Den spanske midtbanemannen hadde seks måneder igjen av avtalen han signerte da han kom fra Chelsea i 2014, men klubben hadde opsjon på å forlenge den med en sesong. Det er nå gjort.

– Ja, vi har gjort det. Det ble gjort forrige uke, sa Mourinho tirsdag.

Det har vært spekulert i om Mata har en framtid i klubben, men Mourinho levnet ingen tvil.

– Han er en viktig spiller for meg, viktig for klubben og viktig for de andre spillerne. Derfor forlenget vi avtalen, sa han.

(©NTB)

