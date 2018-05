United gikk på bortesmell mot Brighton

José Mourinhos menn med tafatt prestasjon.

BRIGHTON - MANCHESTER UNITED 1-0:

Manchester United gikk på en smell borte mot Brighton i Premier League fredag kveld. Pascal Gross ble matchvinner for hjemmelaget.

Det betyr at Brighton nå er oppe i 40 poeng og blir dermed å se i Premier League neste sesong.

United blir stående med 77 poeng, men har fortsatt god los på andreplassen, bak byrival Manchester City.



Slaktet duo



Det var lite som fungerte framover for gjestene og i pausen var TV 2-ekspert Petter Myhre svært kritisk til to av Uniteds angrepsprofiler.

Han mente at samarbeidet mellom Marcus Rashford og Anthony Martial der framme, fungerte særs dårlig for Manchester-laget.

- Jeg skjønner at Mourinho er fortvilet, sier Myhre.

- Om du har to dasser her ute, og Trevor (ekspertkollega i TV2) sitter på ramma på den ene, så står du ikke og røsker i døra der Trevor sitter. Du går på den doen ved siden av. Det er litt av det samme som er problemet når Martial og Rashford spiller sammen, sier eksperten videre.

Poenget til Myhre var at de to profilene gjorde for mye av det samme, noe han mente ødelagte flyten i United-angrepet.

- De gjør mye av de samme bevegelsene, går i de samme rommene, i stedet for å forholde seg til hverandre. Det relasjonelle angrepsspillet dem imellom er ikke bra nok, mente eksperten om duoen.

Manchester United-manager Mourinho var tydelig heller ikke fornøyd med det han fikk se av sine menn i fredagens kamp.

- Dette var ikke bra nok. Spillerne presterte ikke på et godt nok nivå. Når ikke spillerne presterer individuelt, blir det vanskelig å spille godt som et lag. Nå forstår dere hvorfor noen spiller mer enn andre, sier portugiseren i et TV 2-sendt intervju.

- Dere (journalistene) spør meg alltid om hvorfor Romelu Lukaku spiller så ofte, men nå ser dere hvorfor, sier United-sjefen videre.

Annullert scoring



Bare noen få minutter var spilt da Manchester United fikk ballen i nettet, men headingen fra Marouane Fellaini ble annullert for offside.

Gjestenes aggressive start ga håp om et heltent United, men slik skulle det ikke bli i denne første omgangen. Bortelaget skapte nemlig svært lite etter denne sjansen i starten og vertene var nærmere scoring.

Som vanlig var det keeper David De Gea som måtte gjøre en stor jobb for Manchester-laget. Etter 20 minutter var han patent da Glenn Murray klinket til fra rundt 25 meter og spanjolen fikk slått til corner.

Etter 35 minutter spilte Anthony Knockaert fram til Pascal Gross og tyskeren kom alene med De Gea, men vinkelen ble litt for spiss.

Etter de første 45 minuttene sto det fortsatt 0-0 i Brighton.

Var over streken



57 minutter ut i kampen skulle det virkelig ta fyr for vertene. José Izqueidro slo inn fra siden og De Gea fikk kun noen fingre på ballen før den datt ned på hodet til Pascal Gross. Han headet mot mål og det så først ut til at Marcos Rojo fikk avverget på streken, men mållinjeteknologien ville det annerledes og TV-bildene viste at ballen var over streken.

Dermed var det vertene som kunne juble for ledelse.

I det 65 minutt fikk Brighton en ny god sjanse. Ballen ble spilt på tvers foran boksen etter en corner og endte opp hos Izqueidro. Han forsøkte seg fra litt spiss vinkel, men avslutningen gikk like til side for mål.

Rett etter fikk United frispark i god posisjon og Juan Mata gjorde seg klar. Skuddet fra spanjolen var farlig, men gikk like over Brighton-målet.

Rett før slutt kombinerte Jesse Lingard og Rashford bra og førstnevnte fikk skutt fra rundt 15 meter, men han ble forstyrret i det han skulle fyre av og dermed endte ballen langt utenfor.

Det kom aldri noen voldsom United-offensiv de siste minuttene og hjemmelaget forsvarte seg bra. Dermed endte det med 1-0-seier.

