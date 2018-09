United hodestups ut av ligacupen: Liverpools leiesoldat med drømmescoring

Det var «Murphys lov» for Manchester United på Old Trafford tirsdag kveld. Det meste som kunne gå galt, det gikk galt.

MAN. UTD - DERBY 2-2 (9-10 etter straffekonk):

Det endte nemlig med tap etter straffekonkurranse hjemme mot Championship-laget Derby i ligacupens tredje runde for José Mourinhos menn.

For første gang på 17 år vant Derby, der Frank Lampard er manager, en kamp mot Manchester United, og resultatet slår ned som en bombe på balløya.

- For en bragd av Derby og Lampard, skriver Øyvind Alsaker på Twitter etter kampen.

Midtstopper Phil Jones bommet på det avgjørende straffesparket for United.

I Viasat-studioet satt fotballekspert Lars Tjærnås og fulgte kampen. Han mener det var langt unna et ran, det som skjedde på Old Trafford.

- Det er fortjent at de vinner, og jeg synes kampen skiftet karakter etter pause. Jeg skulle likt å vite hva som ble sagt i United-garderoben i pausen, sa Tjærnås.

Trykket på en allerede hardt presset United-manager José Mourinho blir nok ikke mindre med det første.

I motstandergarderoben var det naturligvis bedre stemning. Lampard er stolt av det han fikk se av sine gutter på «drømmenes teater».

- Jeg er sjokkert til beinet. For en prestasjon! Det er ikke lett å havne under på Old Trafford og likevel spille så bra som vi gjorde, og vi hadde personligheten som krevdes for å ta straffer. Jeg er en stolt manager, sier Lampard ifølge BBC etter kampen.

Liverpools leiesoldat med perle

Kvelden begynte riktignok bra for United, som tok en tidlig ledelse da Juan Mata fant nettmaskene etter bare tre minutter.

Men Derby slo tilbake. Et kvarter inn i andre omgang utlignet Harry Wilson (21) med et fantastisk frispark fra 25 meter som snek seg inn helt oppe i venstre kryss.

Ekstra surt var det nok for United-fansen at Wilson er innleid til Derby fra rivalene Liverpool.

- Wilson blir enda mer populær i Liverpool nå, skrev den anerkjente The Times-journalisten Henry Winter på Twitter etter scoringen.

Rett etter utligningen fikk hjemmelaget seg nok en kilevink. Keeper Sergio Romero stanset ballen med hånda utenfor 16-meteren da Wilson prøvde å runde keeperen, og dermed ble det korrekt rødt kort til burvokteren.

- Mourinho tror ikke det han ser, sa Viasport-kommentator Roar Stokke.

Inn kom tredjekeeper Lee Grant, som tidligere har spilt for nettopp Derby. Han fikk med det sin United-debut tirsdag kveld etter å ha kommet fra Stoke i sommer.

RØD DJEVEL SÅ RØDT: Manchester Uniteds Sergio Romero handser utenfor feltet og blir utvist.

Sen Fellaini-scoring

Snuoperasjonen var komplett da Jack Mariott i det 85. minutt scoret sitt første mål for Derby. Han dukket opp og headet inn 2-1 med en heading fra kloss hold etter en retur fra Grant.

Men da alle trodde United var slått ut, ville en belgier det annerledes. Fire minutter på overtid utlignet Marouane Fellaini til 2-2 med en heading, og dermed gikk kampen til straffespark.

Det hjalp likevel lite for rødtrøyene. Fra straffemerket var Derby best og dro i land seieren som sikrer billett til ligacupens fjerde runde.

Det ble et svart punktum på en innholdsrik dag med negativt fortegn for United-tilhengerne.

Tidligere tirsdag sprakk nyheten om at forholdet mellom Paul Pogba og José Mourinho nærmer seg frysepunktet, og at United-sjefen har gjort det klart at Pogba aldri mer får være kaptein for United.

Men det fine med fotball: Det kommer alltid en ny kamp. Uniteds første sjanse til å rette opp inntrykket kommer allerede til helgen. Da venter West Ham på bortebane i en kamp som har avspark lørdag klokken 13.30.

DRAMA: José Mourinho og Derby-manager Frank Lampard fikk en hektisk kveld på sidelinjen.

Mest sett siste uken