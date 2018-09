Urokråka Grealish signerte ny Villa-kontrakt

Tottenham var interessert i 23-åringen i sommer, men nå har Grealish signert en ny femårskontrakt med Aston Villa.

Det melder blant andre BBC mandag.

Grealish slo virkelig gjennom for Birmingham-klubben i 2015, men har vært involvert i flere utenomsportslige episoder tross sin unge alder.

Engelskmannen har ikke vært fremmed for en fest eller to i løpet av de siste årene, og i 2015 dukket det opp bilder av en den gang 19 år gammel Grealish mens han lå midt på gata - tilsynelatende sovende - på ferieøya Tenerife.

Samme år dukket det opp bilder av Grealish mens han inhalerte lystgass, mens han i 2016 var involvert i en hotellfest som varte til tidlig morgen.

Episodene fikk tidligere Villa-manager Ray Wilkins til å komme med et helt spesielt råd til unggutten.

- Jack må begynne å leve som en munk, ble Wilkins, som gikk bort tidligere i år, sitert på ifølge Daily Mail.

Spurs la inn bud

Fotballtalentet til den engelske unggutten har det imidlertid aldri vært noen tvil om.

Han virket tapt for Villa da Tottenham la inn et bud på ham så sent som i sommer, men klubbdirektør Christian Purslow maktet å holde på 23-åringen som nå skal være en av de fremtidige bærebjelkene i klubben.

- Å sikre seg Jack i lang tid, en spiller vi tror kommer til å spille en sentral rolle i å få Aston Villa tilbake der klubben tilhører, er fantastiske nyheter for alle som er tilknyttet klubben, sier Purslow til klubbens offisielle hjemmeside.

Villa-manager Steve Bruce har tidligere uttalt at Grealish er den beste unge spilleren han noen gang har jobbet med.

Over 100 kamper

Grealish har tross sin unge alder allerede 120 seniorkamper for klubben som spiller i Championship.

Villa rykket ned fra Premier League i 2016 etter å ha fått kun 17 poeng på 38 kamper. Klubben har siden vært på det nest øverste nivået i England, og ligger på 13.-plass etter ni serierunder denne sesongen.

Grealish har spilt samtlige kamper denne sesongen, men har fortsatt til gode å komme i målprotokollen.

