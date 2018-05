Utrolig målshow da Tottenham sikret tredjeplassen

I en aldeles ellevill fotballkamp på Wembley stakk hjemmelaget av med seieren.

TOTTENHAM - LEICESTER 5-4:

Tottenham vant til slutt 5-4 mot Leicester, og Harry Kane ble matchvinner med sin scoring et kvarter før slutt.

Oppgjøret manglet ikke dramatikk, for å si det mildt.

I andre omgang brukte Tottenham bare 13 minutter på å snu 1-3 til 4-3 på sesongens siste dag.

Leicester kom tilbake og utlignet til 4-4, men Kane avgjorde altså kampen med sin 5-4-scoring.

Kanes matchvinnerscoring, hans andre søndag, gjør at han ender sesongen med 30 scoringer. Dermed må han gi tapt i toppscorerkampen mot Liverpools Mohamed Salah, som tar gullstøvelen med sine 32 mål.

Uansett er 30 mål i Premier League en utrolig prestasjon, og Kane har for lengst befestet sin status som en av verdens beste spisser.

Målkalas

I søndagens kamp var det en annen spiss som startet målshowet, og Jamie Vardy sendte Leicester i ledelsen med en scoring etter bare fire minutter. Spissen stusset ballen i lengste hjørne etter et glimrende innlegg fra Riyad Mahrez.

Harry Kane utlignet bare tre minutter senere da han var sikker alene med keeper, men bortelaget tok tilbake ledelsen da Riyad Mahrez fant nettmaskene med en kontant avslutning etter et kvarter.

I andre omgang tok det bare tre minutter før blåtrøyene økte ledelsen nok engang. Kelechi Iheanacho skjøt i krysset på vakkert vis og sørget for 1-3 på Wembley med en utsøkt scoring.

Rett etterpå reduserte Erik Lamela til 2-3 da han fikk sette Kyle Walker-Peters sitt fantastiske innlegg i mål fra to meter.

Målene fortsatte å renne inn, og syv minutter inn i andre omgang utlignet Tottenham. Erik Lamelas avslutning var på vei utenfor mål, men Christian Fuchs slengte frem et kne og satte ballen i eget nett. Selvmålet førte til 3-3.

MÅLBONANZA: Erik Lamela var blant spillerne som som noterte seg for mål på Wembley søndag. Publikum fikk servert et skikkelig målshow i sesongens siste runde.

Utrolig snuoperasjon

Lamela var virkelig påskrudd i dette oppgjøret, og rett etterpå økte angrepsspilleren til 4-3, og igjen var det på et innlegg fra Walker-Peters. Argentineren satte ballen i mål fra kloss hold på backens lave innlegg.

En utrolig snuoperasjon av Tottenham, som bare 13 minutter tidligere lå under 1-3.

Jamie Vardy utlignet til 4-4 et kvarter før slutt da han satte inn sitt andre for dagen på pasning fra Mahrez.

Kane sendte hjemmelaget tilbake i føringen da han, også for andre gang i kampen, satte ballen i mål i det 76. minutt.

Det ble også matchvinnerscoringen.

Dermed ble det en underholdende og morsom avslutning på sesongen for Tottenham. Med tredjeplass er de allerede klar for Champions League-gruppespillet neste sesong, og at klubben flytter straks inn på sin flunkende nye stadion.

Ikke verst å ta med seg inn i sommerpausen.

