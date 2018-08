Utrolig Obos-drama: Her avgjør unggutt (20) kampen på overtid for Mjøndalen

Alfred Richard Scriven (20) hadde ett innhopp i Obos-ligaen før tirsdagens kamp. Innhopp nummer to glemmer han aldri.

SOGNDAL - MJØNDALEN 3-4:

Sogndal hadde akkurat utlignet til 3-3 da Scriven steg til værs, på overtid, og headet inn vinnermålet for Mjøndalen i en ellevill kamp.

Dermed vant bruntrøyene 4-3 og tok en veldig viktig seier i kampen om eliteseriespill 2019.

Nå er Mjøndalen på andreplass på tabellen, en plass på som gir direkte opprykk, og ned til tirsdagens motstander Sogndal er det nå seks poeng.

- Det er helt vanvittig, sa Eurosport-kommentator Roger Risholt da avgjørelsen falt.

- Blir ikke bedre

Matchvinner Alfred Richard Scriven (20) spilte som nevnt bare sin andre Obos-kamp noensinne tirsdag. Han tok mildt sagt vare på sjansen.

- Jeg følte bare glede da ballen gikk i mål. Jeg har ikke fått så mange minutter i år, men det har vært gøy, sier Scriven til Eurosport.

Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth var langt oppe etter den høydramatiske avslutningen.

- Vi trener hele vinteren, er på helsestudio, står på og jobber knallhardt hver dag. Det er sånne øyeblikk vi jobber for hver dag. Så kommer det unggutt og avgjør dette på den største scenen som finnes i Obos-ligaen, dette er fotball. Det blir ikke bedre enn dette her, sa en rørt Gauseth til Eurosport.

- Er du på gråten, Gauseth?

- Jeg er kaptein for dette laget, og nå er jeg stolt, svarte han.

- Utrolig viktig

Da avgjørelsen falt tok det helt av på Fosshaugane Campus, og de tilreisende fra Mjøndalen stormet banen i pur eufori.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen var lettet da dommeren blåste av kampen og de tre poengene var i boks.

- Det ble et drama, og jeg er veldig glad og fornøyd, sier han til Eurosport.

Han er selvsagt klar over viktigheten av tirsdagens seier.

- Dette ble tett og jevnt, og nå har vi Sogndal seks poeng bak oss. Sånn sett var det en skjebnekamp for dem, uten at vi skal avskrive dem. Det var en utrolig viktig match for oss, og nå nærmer vi oss Aalesund, sier Hansen.

LETTET: Mjøndalens trener Vegard Hansen.

Sogndal-trener Eirik Bakke var på sin side langt nede etter skuffelsen.

- Vi har et ungt lag, og dette er nok den beste læringen vi kan få, men det svir enormt, sier Bakke til Eurosport.

Sigurd Haugen ga Sogndal ledelsen etter 19 minutters spill. Sogndal-angriperen står med ni seriemål denne sesongen. To minutter senere utlignet Jibril Bojang for Mjøndalen, og MIF tok ledelsen da Sondre Solholm Johansen scoret etter 33 minutter.

Joackim Olsen Solberg satte ballen i mål fem minutter senere med et fantastisk langskudd. Lars Christian Kjemhus reduserte for Sogndal etter 39 minutters spill. Lagene gikk til pause på stillingen 3-2 til Mjøndalen.

Eirik Birkelund utlignet for Sogndal fire minutter på overtid. Innbytter Alfred Scriven scoret seiersmålet for Mjøndalen sju minutter på overtid. Han hadde vært på banen i bare sju minutter.

Sogndals Eirik Birkelund og Kjetil Wæhler fikk gult kort. For Mjøndalen fikk Joackim Olsen Solberg gult kort.

Sivert Amland var kampleder på Fosshaugane Campus. 2277 tilskuere bivånet oppgjøret.

2. september skal Sogndal møte Kongsvinger, og Mjøndalen møter Notodden

