Utrolig snuoperasjon sendte Tottenham ut av Champions League

Londonlaget hadde avansementet i sin hule hånd, men i løpet av sekunder snudde Juventus kampen på Wembley.

TOTTENHAM - JUVENTUS 1-2 (3-4 sammenlagt):

Tottenham hadde et meget godt utgangspunkt før returkampen mot Juventus i Champions League onsdag kveld. Det endte 2-2 i første kamp mellom de to lagene, og Spurs hadde dermed to bortemål på konto.



Da vertene tok ledelsen i første omgang onsdag så det meget lyst ut, men Juventus slo tilbake og snudde kampen i andre omgang.

Heung-min Son sendte Tottenham foran, mens Gonzalo Higuain og Paulo Dybala sørget for snuoperasjonen til gjestene i andre omgang.



- Nesten så jeg ikke tror det



Flere mål ble det ikke og dermed er Juventus videre til kvartfinalen i Champions League, etter en meget dramatisk batalje.

- Det er en vanvittig vinnerkultur i den gjengen der, sa Viaplay-ekspert Morten Langli i studio etter oppgjøret på Wembley.

Ekspertkollega Rune Bratseth sa seg enig og rettet samtidig et lite stikk mot Tottenham, som styrte onsdagens kamp i lange perioder.

- Det kan du ikke undervurdere. Og Tottenham, de har det jo ikke, vi så det motsatte hos dem. Når det virkelig skal avgjøres, så får de det ikke til. De har stort sett hele kampen, bortsett fra fire minutter. Juventus får en mulighet, setter den, så får de troen, Tottenham blir litt forsiktig, og like etterpå står det 1-2. Det er nesten så jeg ikke tror det jeg ser, sier han.

Tottenham-sjef Mauricio Pochettino følte at hans menn hadde fortjent mer fra denne åttedelsfinalen.

- Vi fortjente mer og var det beste laget. Men i løpet av tre minutter slipper vi inn to mål, begge etter store feil, og derfor er vi ute. I begge kampene fortjente vi mer og jeg er stolt over laget, sier han til BT Sports.

- Vi er selvsagt veldig, veldig skuffet, men det er noe vi lærer av. Vi skal fortsette på samme måte, sier Spurs-manageren videre.

Ropte på straffe

Tottenham var det førende laget hjemme på Wembley i første omgang og sørkoreanske Heung-min Son var toneangivende for vertene.

Allerede etter fire minutter fikk han muligheten til å sende Tottenham foran. Angriperen dro seg forbi Andrea Barzagli og avsluttet, men veterankeeper Gianluigi Buffon vartet opp med en god redning.

Etter kvarteret var det Harry Kanes tur til å presentere seg. Dele Alli spilte flott igjennom til spissen, som løp fra Giorgio Chiellini og rundet Buffon, men fikk litt dårlig vinkel og satte ballen like utenfor.

Rett etter var Juventus på ferde inne i Tottenham-feltet. Douglas Costa gikk i bakken etter en duell med Jan Vertonghen og TV-bildene viste at belgieren felte brassen, men dommeren vinket spillet videre.

Det skal også nevnes at Tottenham kunne fått straffe da ballen traff hånden til Chiellini inne i 16-meterfeltet litt tidligere i omgangen, men også her valgte pipeblåseren å la fløyten være i fred.

Son sentral

Gjestene fra Italia la heller ingenting imellom i duellene og Barzagli hadde en stygg stempling på Son, som dommer Szymon Marciniak heller ikke fikk med seg. Juventus-forsvareren slapp unna kort i situasjonen.

Sørkoreaneren lot seg imidlertid ikke stoppe og plaget livet av nettopp Barzagli. Etter 39 minutter skjøt han like utenfor, og minuttet senere sendte han vertene i føringen etter et flott Tottenham-angrep.

Kane startet angrepet fra midtbanen og spilte opp til Christian Eriksen på løp. Dansken trillet videre gjennom til Alli, som ble taklet inne i feltet i det han skulle skyte. Ballen havnet så ute hos Kieran Trippier og han fant Son bak i feltet. Fra kort hold satte sørkoreaneren inn 1-0-målet.

Snudde kampen



Dermed måtte Juventus score to ganger i andre omgang for å ha noen sjanse til å gå videre til kvartfinale i Champions League og i det 65. minutt startet snuoperasjonen for den «gamle dame» fra Torino.

Innbytter Stephan Lichtsteiner slo inn og Sami Khedira styrte ballen videre til Gonzalo Higuain med hodet. Målsniken fra Argentina gjorde det han gjør best og satte inn utligningen på ekte goalgettervis.

Publikum på Wembley hadde knapt kommet over den første scoringen da det igjen smalt fra gjestene. Higuain spilte nydelig fram til angrepsmakker Paulo Dybala og alene med Hugo Lloris scoret han sikkert.

I løpet av sekunder var det plutselig gjestene som var i førersetet.

Både Eriksen og Son fikk gode muligheter til å utligne for vertene mot slutten, men det lyktes ikke. Helt på tampen hadde vertene også en avslutning fra kort hold som ble reddet på streken av Juventus.

Det ville seg imidlertid ikke for Mauricio Pochettinos menn og dermed er Champions League-eventyret over for londonlaget for denne gang.

