Utrolige scener i 4. divisjon, scoret ti mål i 36-målsseier

Tilskuerne på Eikbanen i Tønsberg ble servert en 4.-divisjonskamp helt utenom det vanlige da hjemmelaget slo Fram Larvik 2 36-0 torsdag.

Det smått surrealistiske resultatet har fått flere til å sperre opp øynene, og kampen ga om ikke annet Eiks spisser en god dose selvtillit.

Anders Gustavsen (27) ga seg ikke før han hadde notert seg for ti scoringer, mens spissmakker Jonas Johansen scoret sju ganger.

- Det var en parodi av en fotballkamp. Det er kjedelig å spille slike kamper, men det var sporty at de stilte opp og representerte Fram, sier timålsscoreren til Nettavisen og legger til at Frams spillere torsdag til vanlig ikke spiller for rekruttlaget til klubben fra Larvik.

Kampen var mildt sagt avgjort til pause da stillingen var 18-0, men resultatet kunne blitt, om mulig, enda styggere om ikke Eik-spillerne var storsinnede like etter avspark da en Fram-spiller handset på streken.

- De skulle hatt en mann utvist tidlig i første omgang, men sammen med vår kaptein frarådet vi dommeren å gi det røde, forteller Gustavsen som nå ligger svært godt an til å bli toppscorer i divisjonen.

