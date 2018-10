Utvider tiltalen mot Nicklas Bendtner

RBK-profilen tiltales for ytterligere to forhold.

Danske BT.dk melder tirsdag at tiltalen mot den danske Rosenborg-spissen Nicklas Bendtner skal være utvidet.

Han er fra før tiltalt for vold mot en taxisjåfør i starten av september.

Ifølge den danske avisen skal RBK-profilen nå også være tiltalt for å ikke bruke sikkerhetsbelte under den aktuelle taxituren.

I tillegg skal han også være tiltalt for å forlate taxien, uten å ha betalt for turen. Den kostet 52 danske kroner, ifølge sporten.dk.

Saken mot Nicklas Bendtner kommer opp for retten 2. november i København. Han skal, ifølge påtalemyndighetene, ha slått taxisjåføren med knyttet neve i hodet, og deretter ha sparket ham mens han lå på bakken.

Spissen skal ifølge danske medier være tiltalt for straffelovens paragraf 244. Den omtales som «simpel vold», og strafferammen er på opp til tre års fengsel, selv om rettspraksisen som regel ligger langt lavere enn det.

Episoden som førte til tiltalen skjedde etter en taxitur som Bendtner tok sammen med sin kjæreste Philine Roepstorff. Den endte med at sjåføren ble påført dobbelt kjevebrudd.

Taxisjåføren krever erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, men er også selv tiltalt for forsøk på vold. Han skal blant annet ha kastet en flaske mot Bendtner og kjæresten.

RBK-spilleren har hele tiden hevdet at han er uskyldig etter tiltalen.

På en pressekonferanse i regi av Rosenborg 11. september, beklaget den tidligere Arsenal-spilleren det som hadde skjedd.

- Som dere har kunnet lese i mediene har jeg vært involvert i en ytterst ubehagelig og sterkt ubehagelig episode natt til søndag. Ikke i min villeste fantasi trodde jeg at det ville utvikle seg som det gjorde, og jeg er ekstremt lei for at utfallet ble som det ble, sa Bendtner.

- Jeg vil beklage overfor Rosenborgs fans. Jeg beklager at jeg ikke unngikk å havne i situasjonen, selv om jeg søkte vekk fra den. Det er en glede å spille for Rosenborgs suverene og trofaste publikum, og jeg tar ikke lett på det tilbakesteg denne triste hendelsen innebærer. Jeg beklager også overfor klubben og overfor mine kjære lagkamerater. RBK har vært mer enn en god klubb for meg, jeg har følt det som et nytt hjem og en ny familie da jeg trengte luftendring og en ny start, fortsatte han.

