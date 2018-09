Utvist Nordtveit irritert etter kynisme fra Bulgaria: - Provoserende

Håvard Nordtveit (28) avslører hva som skjedde da han ble utvist mot Bulgaria.

VASIL LEVSKI STADION (Nettavisen): I sluttminuttene av 0-1-tapet mot Bulgaria gikk Nordtveit tøft inn i en duell med Ivan Goranov, og den bulgarske forsvarsspilleren ble liggende på bakken og holde seg i ansiktet. Det ga Nordtveit kampens andre gule kort og utvisning.

Etter kampen var den norske midtstopperen frustrert og følte seg urettferdig utvist.

- Først og fremst treffer jeg ham ikke i fjeset, men han gjorde det bra og fikk dommeren på sin side. Jeg spurte med en gang om jeg traff ham i ansiktet, men da sa han nei, «everything is ok». Da skulle han til og reise seg opp og ta meg i hånda, men lagkameratene ropte at han måtte ligge ned og holde seg for ansiktet. Det avgjorde dommerens avgjørelse, sier Nordtveit etter kampen.

Han forteller at dommeren hadde det gule kortet i hånda ganske raskt, men at han la det ned igjen på vei bort til Nordtveit. Likevel greide altså de bulgarske lagkameratene, ifølge Nordtveit, å lure dommeren til å gi det andre gule kortet likevel.

- Jeg visste at jeg ikke truffet ham med knottene, det hadde vært veldig ille, og da hadde jeg lagt meg flat med en gang. Men sånn er det på dette nivået, de liker å provosere, sier han.



- Er det «unfair» å holde på sånn?

- Vi hadde sikkert gjort akkurat det samme selv, om vi hadde vært i samme situasjon og ledet 1-0 i sluttminuttene på Ullevaal, sier han til Nettavisen.

SELFIE: Det røde kortet mot Bulgaria hindret ikke at fans ville ta selfie med Håvard Nordtveit etter oppgjøret i Sofia.

I intervjuene etter kampen fortalte Lagerbäck at han hadde forberedt de norske spillerne på at de kunne møte en meget kynisk motstander om Norge havnet under. Den spådommen gikk i oppfyllelse.

- Det er selvfølgelig provoserende, spesielt når du jager et mål og føler det er ufortjent å ligge under. Dessverre er det sånn på dette nivået at man må score på sjansene, sier han til Nettavisen.

Ajer: - Selvfølgelig uheldig

Midtstopperkollega Kristoffer Ajer legger ikke skjul på at han synes det er skuffende at Nordtveit fikk se den røde kortet.

- Det er selvfølgelig uheldig. Nordtveit prøver å gå først på ballen i den andre situasjonen. Jeg vet ikke hvor mye han treffer ham, men dommeren velger å gi kort på den. Det er selvfølgelig surt. Nå mister vi Håvard i neste kamp, sier Ajer til Nettavisen.

Celtic-stopperen opplevde i likhet med en rekke av lagkameratene at bulgarerne fremstod som svært kyniske - spesielt etter at hjemmelaget tok ledelsen i andre omgang.

Likevel er han klar på at det norske laget kun kan skylde på seg selv for t de ikke får med seg poeng fra Sofia.

- De er noen luringer. Med en gang de får det ene målet så vet vi at det blir vanskelig å snu det. Vi skal først og fremst ikke gi dem den scoringen og vi skulle ha scoret i førsteomgangen også. Det er frustrerende, forteller Ajer.

TAP: Kristoffer Ajer (t.h.) tapte sin første kamp for A-landslaget mot Bulgaria.

Første tap i 2018



Tapet er Lagerbäck og Norges første tap siden 0-1 borte mot Slovakia i treningskampen i november.

Selv om tapet smaker surt etter en positiv prestasjon, er det en trøst for de norske spillerne at det fortsatt er fire kamper igjen å gjøre det på.

- Det føles rett og slett litt ufortjent. Det er en kamp vi bør avgjøre i førsteomgang og i hvert fall score ett mål, da tror jeg vi hadde kontrollert denne kampen inn, sier Nordtveit til Nettavisen.

Den følelsen deler også stopperkollega Ajer.

- Det er selvfølgelig bittert. Vi produserer nok sjanser til å score et par mål i førsteomgangen og så er vi ikke gode nok inne i egen boks på den eneste muligheten de har. Det er selvfølgelig frustrerende, sier Ajer til Nettavisen.

Neste landskamp kommer allerede lørdag 13. oktober, da venter Slovenia på hjemmebane i nok en Nations League-kamp. Bulgaria venter tre dager senere, også den spilles på Ullevaal.

