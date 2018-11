Joakim Våge Nilsen signerte for tre nye år i Haugesund.

Den nye kontrakten den 27 år gamle midtbanespilleren til klubben ut sesongen 2021.

Midtbanespilleren fra Bømlo har spilt 207 offisielle kamper for Haugesund fordelt på to perioder. Våge Nilsens opprinnelige kontrakt med klubben strakte seg fram til og med sesongen 2019. Nå har 27-åringen valgt å forlenge for tre nye år.

– Returen til FK Haugesund har blitt akkurat så bra som jeg hadde håpet. Vi har hatt en veldig god sesong og jeg gleder meg veldig til fortsettelsen. Derfor var det naturlig å ville være med også i et enda lengre perspektiv enn den opprinnelige kontrakten min strakte seg, sier Våge Nilsen.

Han føyer seg dermed inn i rekken av kontraktsforlengelser i Haugesund.

Både hovedtrener Eirik Horneland og assistenttrener Karl Oskar Emberland, samt lagkamerat Alexander Stølås har alle inngått nye langtidskontrakter med FK Haugesund de siste ukene.

