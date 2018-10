Vålerenga berget ett poeng mot Stabæk

Vålerenga reddet ett poeng borte mot Stabæk.

STABÆK - VÅLERENGA: 1-1

Hjemmelaget trengte sårt en seier og da passet det godt at de spilte på hjemmebane, hvor de tar flest poeng. Franck Boli sendte hjemmelaget i ledelsen sent i første omgang og det så lenge ut til at Stabæk skulle få med seg alle poengene.

Slik ble det ikke da Vålerenga fikk tildelt et straffespark fem minutter før slutt, som Sam Johnson satt iskald i mål. Bærumslaget ligger foreløpig på en play-off-plass i Eliteserien med 24 poeng, kun ett poeng foran Start, som har en kamp mindre spilt. Ronny Deilas Vålerenga forblir på en 6.-plass på tabellen.

Reagerte sterkt på Daniel Fredheim Holm

Franck Boli scoret det første målet mellom Stabæk og Vålerenga i den 25. Eliteserierunden. Ivorianeren scoret et flott mål da han fosset fremover langs høyre flanke, men han kunne fort hatt større vanskeligheter med å score, hadde det ikke vært for en tam Daniel Fredheim Holm i Vålerenga-forsvaret.

- Det er horribelt forsvarsspill. Han reagerer for sakte, for seint og tar det ikke på alvor, sa fotballekspert, Tor Ole Skullerud, om Fredheim Holms spill.

Finne i stanga

Etter fem minutter var det bortelaget som kom til den første store muligheten, anført av en formsterk Bård Finne. Bergenseren kom seg fri til venstre i banen og skjærte innover mot mål. Finne overlistet Stabæks keeper, Marcus Sandberg, da han sendte ballen mot lengste stolpe, men treverket stod i veien for 23-åringen.

Fem minutter før pause sendte Franck Boli hjemmelaget i ledelsen. Ivorianeren ble spilte fri etter en nydelig langpasning av Jeppe Arctander Moe. Boli tok med seg ballen i farten og fortsatte løpet til han var alene med Adam Larsen Kwarasey, før han skjøt ballen mellom beina på sisteskansen.

Boli sendte hjemmelaget i føringen

Daniel Fredheim Holm markerte Boli i det pasningen ble slått og hadde en god mulighet til å komme seg mellom Stabæk-spilleren og mål, men ble bare løpene ved siden av motstanderen, frem til Boli satt ballen i mål. Det reagerte Eurosport-kommentatorene kraftig på.

Ti minutter før slutt fikk Vålerenga en kjempesjanse da Felix Myhre traff tverrliggeren på et volleyskudd.

Fem minutter før slutt fikk Vålerenga tildelt et straffespark som Sam Johnson satt iskaldt i mål. Dermed ble det poengdeling mellom lagene fra sør-øst.

Over nedrykksstreken

Stabæk har nå 24 poeng i serien og ligger på en 14.-plass. Det tilsvarer at de ligger an til å måtte spille en play-off-kamp for å holde seg i Eliteserien neste sesong.

Lillestrøm ligger ett poeng foran bærumslaget og har en kamp mindre spilt. Start og Sandefjord ligger på de to siste plassene på tabellen.

Vålerenga blir værende på en 6.-plass i serien, med 37 poeng.

