Vålerenga med sterk seier hjemme mot Brann

Bergenserne tapte terreng til Rosenborg i gullstriden.

VÅLERENGA - BRANN 2-0:

OSLO (Nettavisen): Oslo kokte foran et av årets store hatoppgjør med fullstendig kaos og supporterbråk i sentrum. Kvelden ble også preget av en tragisk ulykke på t-banen i hovedstaden, der en Brann-supporter ble påkjørt og skal være kritisk skadd etter ulykken.

På stadion gjorde begge lags supportere sitt ytterste for å hausse opp stemningen, med statsminister og Brann-supporter Erna Solberg ringside, sammen med Trine Schei Grande og Siv Jensen.

- Forferdelig



Med Rosenborg-seier tidligere søndag måtte Brann slå Vålerenga for å beholde serieledelsen, men en tidligere Brann-spiller og en Vålerenga-unggutt ville det annerledes på Intility Arena.

Amin Nouri scoret det frøste målet, etter en keepertabbe av Branns burvokter Samuel Sahin-Radlinger.

Felix Horn Myhre satte inn det andre målet på overtid og sikret seieren for osloklubben.

Eurosport-duoen Kenneth Fredheim og Bengt Eriksen lot seg begge forbause over keepertabben som førte til 1-0-scoringen.



- Det er ikke sterkt keeperspill av Radlinger. Det er rett og slett en blemme. En merkelig manøver, mente Bengt Eriksen.

Han fikk støtte av sidemann Kenneth Fredheim.

- Det er fryktelig keeperspill, mente kommentatoren.



Møtte gamle kjente

Begge lag startet kampen i et høyt tempo og hjemmelaget hadde åpenbart fått beskjed om å utnytte overgangsmulighetene. Rask igangsetting og direkte oppspill preget de første ti minuttene.

Vålerenga hadde tidligere Brann-spillere på hver side, med Amin Nouri og Bård Finne på henholdsvis høyreback og venstrekant.

Både Nouri og Finne kom til flere gode innlegg i kampens første 19 minutter, hvor Vålerenga hadde ballen mest uten å komme til de store målsjansene. Bergenseren Bård Finne fikk pipekonsert fra Brann-fansen hver gang han mottok ballen, men lot seg ikke affisere og slo et godt hjørnespark som ga Vålerengas kampens første målsjanse i det 20. spilleminutt. Brann-keeper Samuel Sahin-Radlinger kom ut på bærtur, men ingen Vålerenga-spillere klarte å sette ballen i mål.

Finne fant nesten nettmaskene

Med 30 minutter på klokka kombinerte Finne fint med en lagkamerat på midtbanen og avanserte i banen, istedenfor å spille fri Chidera Ejuke, sendte han av gårde et godt skudd strøk stolpen på Brann-målet.



Branns Steffen Lie Skålevik var nære ved å sette ballen i mål minuttet etter, på et godt innlegg fra høyresiden, men assistentdommeren hadde vinket for offside.



Nå svingte det virkelig av sakene på Intility Arena. Først parkerte Chidera Ejuke sin opppasser på høyresiden og kun et Brann-bein forhindret at innlegget traff en Vålerenga-spiller. Deretter var det Branns Gilbert Koomson som var servitør i andre enden. Gilli Rolantsson fikk stå helt alene på bakre stolpe, men Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey vartet opp med en feberredning.

Lagene gikk til pause på stillingen 0-0 etter en omgang med høyt tempo og flere gode sjanser til begge lag, men hvor hjemmelaget hadde det lille spillemessige overtaket.

Scoret mot gamle lagkamerater

Brann-trener Lars Arne Nilsen hadde nok sett at laget hans tok litt mer tak i kampen i første omgang. I pausen byttet han inn en gammel Vålerenga-kjenning, Daniel Braaten.

Vålerenga startet omgangen best og Chidera Ejuke testet skuddfoten etter et par minutter, men ballen gikk noen meter over mål.

Ti minutter ut i andre omgang var det duket for 1-0. Tidligere Brann-spiller Amin Nouri fikk ballen på tuppen av sekstenmeteren og la den til rette for skudd, før han sendte av gårde en kule som smalt i mål via en overrasket keeper Sahin-Radinger.

Den skulle han nok tatt, men det gjorde ikke gleden noe mindre for Nouri og hjemmefansen.

Vålerenga-backen, som har høstet kritikk for å levere for få målpoeng i år, står nå med ett mål og en målgivende på de siste to kampene. Nouri spilte over 60 kamper for bergenserne i tre sesonger fra 2015 til 2017.

Vålerenga-dominans

Etter scoringen tok Vålerenga fullstendig over spillet og bet seg fast på Branns banehalvdel. Rask ballbehandling og gode innlegg utgjorde en trussel for Brann-forsvaret uten at de visste helt hvordan de skulle svare.

Bård Finne fortsatte den gode formen han har vist de siste kampene og var toneangivende i Vålerengas angrepsspill. Etter 65 minutter setter han fart fremover og sender ballen til Peter Michael, men avslutningen ble chippet over mål.

Med 19 minutter igjen å spille var Finne selv nære ved å øke hjemmelagets ledelse. Han snurret rundt med to forsvarere inne i feltet, men avslutningen gikk rett på keeper.

Tidligere Vålerenga-spiller Daniel Braaten fikk muligheten til å utligne for Brann, tre minutter før slutt. Avslutningen gikk forbi Vålerenga-keeperen, men utenfor mål.

Brann-keeperen kunne utlignet

Vålerenga fortsatte å dominere banespillet utover andre omgang. Brann hadde svært lite å by på fremover på banen og hadde tidvis nok med å forsvare seg. Brann-keeper Sahin-Radlinger stod faktisk for Branns nest største målsjanse i andre omgang da han headet ballen over mål, etter å ha blitt med opp på en rekke dødballer.

Mange minutter på overtid fikk unggutten og innbytter Felix Horn Myhre, æren av å pynte på sluttresultatet. Et vakkert fremspill av hjemmelagets beste spiller, Mohamed Abu, ble elegant lobbet inn til 2-0.

Hvis dette er «Prosjekt Deila» i full blomst, så har Oslo-folk mye å se frem til fremover. Nysigneringen Mohamed Abu har gitt Vålerenga-midtbanen an ny dimensjon, med rask ballbehandling og knallhard jobbing. Han gir rom for lagkamerat Daniel Fredheim Holm til å bidra mer offensivt og laget fremstår langt mer balansert enn vi tidligere har sett. Dette ser ut til å gi en trygghet som Vålerenga-treneren har savnet.

Vel vitende om at tap førte til at Rosenborg overtok serieledelsen, fortsatte Brann-supporterne å syne «vi vinner serien i år», mens Vålerenga-Klanen responderte med «Hater Bergen by».

Skjøv Brann ned fra tabelltoppen

I en svært varierende sesong for Oslo-laget smakte nok en seier over serieleder Brann ekstra godt. Kanskje spesielt når de dyttet rivalene ned fra tabelltoppen.

11 759 tilskuere var virkelig med på å sette sitt preg på kampen, med god stemning på Intility Arena. Første omgang var preget av høyt tempo og noen gode målsjanser til hvert lag, men ballen var det hjemmelaget som holdt mest i.

Vålerenga var det klart beste laget mot serielederne og tok fortjent ledelsen 1-0 ved tidligere Brann-spiller Amin Nouri. Brann ventet til sluttminuttene før de presset på for utligning og tross noen gode muligheter var det hjemmelagets Felix Horn Myhre som kunne prikke inn 2-0, som også ble sluttresultatet.

