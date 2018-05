Vålerenga slapp med skrekken og gikk videre i cupen

Men det ble ingen lett seier for eliteserielaget mot Grorud.

GRORUD - VÅLERENGA 0-1:

Vålerenga tok seg videre i cupen tirsdag kveld etter seier over Grorud. Det ble imidlertid ingen enkel seier for eliteserielaget mot oslonaboen.

Ronny Deilas menn tok ledelsen etter 24 minutter på Grorud stadion da stopperen Felipe Carvalho satte inn ledermålet fra kort hold. Det ble også kampens eneste mål.

- Førsteomgang er så som så. Vi senker oss de ti prosentene vi ikke skal gjøre. Andre omgang var bedre, og vinner fortjent 1-0. Det er alltid en sjanse for at det blir jevne oppgjør og i fjor ble det ekstraomganger og straffespark, så det er fremgang, sier VIF-trener Deila til NRK.

Fikk straffe



I forkant av scoringen hadde imidlertid vertene sjokkert Vålerenga og allerede etter sju minutter fikk Grorud tildelt straffespark.

Fredrick Pettersen gikk i bakken inne i 16-meteren. Ut ifra TV-bildene var det vanskelig å bedømme om situasjonen var straffe, men dommer Mohammad Usman Aslam var sikker i sin sak da han pekte på krittet.

Zirak Ahmed tok ansvar fra elleve meter, men selv om skuddet var godt plassert, vartet keeper Marcus Sandberg opp med en strålende redning.

VIF-burvokteren fikk hånden på ballen helt nede i hjørnet.

Etter 24 minutter kom altså gjestenes ledermål. Ernest Agyiri slo inn fra kanten og inne i boksen gjorde Sam Johnson en smart bevegelse, og fikk hode på ballen. Avslutningen gikk i tverrliggeren, men på returen var Carvalho på plass og han kunne enkelt sette ballen i nettmaskene.

Grorud fortsatte imidlertid å skape trøbbel for Vålerenga og 34 minutter var laget igjen farlig frampå, men keeper Sandberg var denne gangen raskt ute og fikk ryddet unna foran nesa på en jagende Pettersen.

Gjestenes sisteskanse måtte i aksjon også etter 42 minutter, da han kom ut og bokset unna, etter et farlig innlegg fra Ali Iqbal.

Til pause ledet Vålerenga med 1-0 og det resultatet skulle også sto seg gjennom andre omgang på Grorud stadion. Dermed gikk eliteserieklubben videre, men ikke på spesielt overbevisende vis.

Ranheim videre



Ellers i cupen tirsdag så tok Ranheim seg videre i møte med Orkla. Eliteserie-laget tok ledelsen 1-0 og 2-0 ved henholdsvis Michael Karlsen og Daniel Kvande, men i andre omgang slo Orkla tilbake.

Erik Helgetun skapte ny spenning på slutten, men det holdt ikke, og i stedet sørget Sivert Solli for 3-1 til gjestene på tampen.

Kongsvinger og Raufoss møttes også til et spennende oppgjør og det var vertene fra Hedmark som til slutt dro det lengste strået der.

Kongsvinger tok ledelsen allerede etter to minutter ved Adem Güven, før Raufoss snudde etter mål av Snorre Strand Nilsen og Anton Henningsson. Etter pause slo vertene tilbake ved Shuaibu Ibrahim og Niklas Castro (2 mål) og sørget for at 1.divisjonslaget til slutt avanserte i cupen.

Mest sett siste uken