Vålerenga slo tilbake etter marerittsommer

VÅLERENGA - TROMSØ 3-0:

Det meste handlet om Bård Finne da Vålerenga tok imot Tromsø i rundens hovedkamp på Intility Arena søndag kveld.

For den 23 år gamle bergenseren skapte et utall med farligheter foran gjestenes mål, ofte i samarbeid med Amin Nouri, og sto da også for det som lenge så ut til å bli kampens eneste mål.

Det var nærmest utrolig at det ikke ble scoret flere mål i et svært underholdende oppgjør, men like før slutt satte Magnus Grødem inn 2-0 og punkterte kampen for Vålerenga. På overtid serverte Aron Dønnum et herlig forarbeid til Peter Godly Michael, som fikk sette inn sitt enkleste mål i sin Vålerenga-karriere.

Men Bård Finne erkjenner at han kunne fått flere mål i søndagens 3-0-seier.

- Jeg skulle gjerne hatt en til, da hadde det sett tryggere ut. Men vi må bare fortsette. Vi er gode, sa Finne til Eurosport da lagene gikk til pause.

Etter hvilen traff han blant annet krysstanga med et nydelig utført frispark, men lyktes altså ikke med å doble målkontoen for dagen.

- Stolt av gutta

Det betyr likevel lite for Vålerenga, som tok sin første trepoenger i serien siden seieren over erkerivalene Lillestrøm tilbake i mai.

- Jeg er stolt av gutta. De gjør en kjempejobb i dag. Vi har fortjent å få tre poeng tidligere, blant annet mot Haugesund, sier Vålerenga-trener Ronny Deila etter seieren.

- Det går litt mentalt sett, når du går seks kamper uten å vinne. Men i dag kjemper vi, og vi vant fullt fortjent.

Sjansebonanza i åpningsminuttene

Det var noen underholdende åpningsminutter på Intility Arena, og før tre minutter var spilt var Tromsø nær ved å ta ledelsen. Uheldigvis for gjestene ble Kent-Are Antonsens avslutning fra kort hold blokkert, og i stedet skulle det meste handle om Bård Finne resten av omgangen.

Bare minutter senere fant nemlig Amin Nouri bergenseren foran mål, men Finnes flikk gikk rett på tidligere Vålerenga-keeper Gudmund Kongshavn i Tromsø-buret.

Men i det sjette spilleminuttet kom scoringen for hjemmelaget. Angrepet så ut som en reprise av sjansen to minutter tidligere, og denne gangen ekspederte Finne innlegget fra Nouri i nettmaskene.

Store Finne-sjanser

Deretter roet tempoet på Oslos østkant seg litt, men like før halvtimen var passert vartet Nouri og Finne opp med nok en kombinasjon.

Denne gangen var det litt tilfeldig at innlegget havnet hos Finne, men angriperen så ut til å bli tomålsscorer da ballen havnet i beina hans. Men avslutningen ble blokkert av en oppofrende Magnar Ødegaard i Tromsø-forsvaret.

Så, sju minutter før pause, forsøkte Finne seg for fjerde gang i omgangen, nå med et farlig langskudd som Kongshavn ble tvunget til å slå til corner.

Men om det meste handlet om Vålerenga og Bård Finne i første omgang, var det Tromsø som gikk hardt til verks i andre omgang.

Tverrligger for Tromsø

Tre minutter var spilt da Adam Kwarasey Larsen måtte finne frem sine ypperste kvaliteter for å hindre gjestene scoring, da et innlegg fra høyre gikk forbi hele feltet og over til Gjermund Åsen på løp bakfra. Han var helt fri da han satte pannebrasken til ballen, som så ut til å gå i nettet, men Vålerenga-keeperen fikk noen fingre på ballen med venstrehånden, og klarte å slå den opp i tverrliggeren før vertene fikk ballen unna.

Bare minutter senere fikk Åsen en ny, god mulighet til å utligne, men denne gangen traff ikke Tromsø-angriperen skikkelig på ballen, som forsvant til side for mål.

Vålerenga ville ikke være noe dårligere. Vertene så ut til å riste av seg Tromsø-presset i starten av omgangen, og nå ble det produsert sjanser på løpende bånd.

Finne traff krysstanga

Først da Chidera Ejuke kom seg gjennom og fikk avslutte fra kort, skrått hold. Gudmund Kongshavn gjorde imidlertid en god jobb og holdt seg på beina, og Ejukes skudd traff sisteskansen i ansiktet.

Så kom Mushaga Bakenga alene gjennom i motsatt ende av banen, men 26-åringen står fortsatt uten seriemål denne sesongen, og virker å ha mistet en del av selvtilliten. Chipforsøket havnet iallfall langt utenfor mål, og hjemmefansen pustet lettet ut.

Så var det Bård Finne, da.

Etter en drøy time fikk Vålerenga frispark, da dommer Tore Hansen valgte å ignorere fordelen som vertene kunne få med Erik Israelsson på vei alene gjennom.

Men sjansen på frisparket ble omtrent like stor, da Finne vartet opp med et herlig skudd som imidlertid blåste inn i krysstanga og ut igjen.

Avgjorde i sluttminuttene

Nå hadde Vålerenga tatt over igjen, og kvarteret før slutt fikk Peter Godly Michael alle tiders sjanse til å punktere matchen. Han hadde en hel autostrada foran seg da han satte fart alene mot keeper Kongshavn, men 20-åringens avslutning sto ikke i stil til farten.

Keeperen kom ut og fikk blokkert avslutningen, og Chidera Ejuke plukket opp returen og så ut til å ha åpent mål da Morten Gamst Pedersen viste at han kan rydde opp i forsvar også, og skubbet ballen unna.

Men like før slutt fikk altså Vålerenga sin etterlengtede 2-0-scoring, da Magnus Grødem punkterte kampen med en iskald avslutning innenfor feltet. Og på overtid lekte Aron Dønnum seg med Tromsø-forsvaret da han skar inn på venstre side i boksen, og la ballen inn foran mål.

Der ventet Peter Godly Michael ved målstreken og trillet inn 3-0.

Vålerenga klatrer dermed forbi nettopp Tromsø og opp på en sjuendeplass på tabellen, med 27 poeng. Søndagens motstandere har 26 poeng.

