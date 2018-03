Vålerenga snudde og vant mot Odd

Simen Juklerød fikk revansjert straffebom med to målgivende pasninger.

VÅLERENGA - ODD 2-1:

På stillingen 0-0 på Intility Arena, hadde Simen Juklerød sjansen til å sende Vålerenga i føringen fra straffemerket. Juklerød skjøt en svak straffe, og Sondre Rossbach reddet enkelt.

Eurosport-kommentator Kjetil Rekdal stusset ved at Juklerød var mannen som fikk straffeansvaret.

- Det er et svakt straffespark. Jeg blir overrasket av hvorfor Simen Juklerød tar straffe. Jeg har ikke sett han ta straffe før. De har jo en spiller som Fredheim Holm utpå der. Sånne sjanser må man sette, kommenterte Rekdal etter Juklerøds straffemiss.

Ti minutter senere hadde Odd scoret ett mål, ved Bilali Njie, mens Vålerenga hadde gjort to. Arkitekten bak begge Vålerengas mål - det var Simen Juklerød. Først hadde han målgivende pasning til Jonatan Tollås Nation, før han fulgte opp med det samme til Sam Johnson.

Dermed slo Oslo-laget hardt tilbake etter å ha havnet under, og vant kampen fortjent 2-1.

Irritert Odd-trener

Dag Eilev Fagermo var irritert over at Vålerengas andre mål ble godkjent. Han mente nemlig at Juklerød var i offside i forkant av målet.

- Vi gjør en veldig bra kamp. Så er det trist at et offsidemål avgjør. En såpass stor feil må ikke skje på dette nivået, sier Fagermo til Eurosport etter kampen.

Han forteller at han var inne i dommergarderoben og snakket med dommer Svein Oddvar Moen etter kampen, og han skryter av Moen for å ha vært ydmyk i etterkant.

Fagermo får støtte fra Bernt Hulsker.

- Jeg skjønner ikke linjemannen. Her er det 30-40 centimeter offside, sier Hulsker i Eurosport-studio etter kampen.

IRRITERT: Dag Eilev Fagermo synes man skal forvente mer av dommerne i Eliteserien.

Hjemmelaget best

Vålerenga styrte spillet i fra start på Intility Arena. Etter noen halvsjanser innledningsvis, var vertene nær ved å ta ledelsen etter en halvtime. Sam Johnson kom til avslutning, men ballen gikk utenfor.

Samme mann var farlig frampå bare fem minutter senere også. Nok en gang mottok han ballen fra Amin Nouri inne i feltet, men avslutningen var for svak igjen.

Espen Ruud hadde Odds største sjanse i første omgang etter 40 minutter. Backen forsøkte å curle et frispark direkte i mål, men ballen snek seg utenfor. Dermed var det målløst til pause.

Straffebom og annullert mål

EKSPERT: Kjetil Rekdal er ekspert hos Eurosport.

Den andre omgangen startet åpnere enn den første, og allerede etter få minutter fikk Vålerenga straffespark. Chidera Ejuke ble felt av Jone Samuelsen, og dommeren blåste korrekt for straffespark.

Simen Juklerød gikk fram for å ta straffen, men et svakt straffespark ble enkelt reddet av Sondre Rossbach.

Like etter satt Torgeir Børven ballen i mål for gjestene, men målet ble korrekt annullert for offside.

Tre raske mål



Rett før timen var spilt var det likevel gjestene som skulle få det første målet. Torgeir Børven headet en corner inn igjen i feltet. Der dukket tidligere Vålerenga-unggutt Bilal Njie opp. 19-åringen stanget Odd opp i ledelsen 1-0.

To minutter senere var lagene like langt. Juklerød slo inn i feltet. Der dukket en umarkert Jonatan Tollås Nation opp, og headet inn utligningen.

Vålerenga fortsatte å holde oppe trykket, og de fikk raskt uttelling. Et vakkert kontringsangrep endte hos Sam Johnson, som enkelt kunne prikke inn 2-1. Reprisen viste at Juklerød trolig var offside i forkant av målet, men linjedommeren kom aldri med flagget, og målet ble godkjent.

Odd klarte ikke å hente seg inn igjen, og kampen endte 2-1 til Vålerenga.

