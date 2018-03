Valon Berisha senket Dortmund med to fulltreffere

Valon Berisha ble matchvinner med sine to mål da Salzburg sjokkerte med 2-1-seier over meritterte Borussia Dortmund i den første åttedelsfinalen i europaligaen.

Kosovo-spilleren med oppvekst i Egersund sendte Salzburg videre i forrige runde. Torsdag fant han nettmaskene igjen, mens Fredrik Gulbrandsen kom inn og spilte de siste 20 minuttene.

Dortmund hadde naturlig nok mye ball i første omgang, men klarte ikke å skape særlig. Det greide heller ikke gjestene, men nærmest mål var faktisk Salzburg da Berisha serverte ballen til Hwang Hee-chan. Avslutningen gikk i tverrliggeren.

Det ga et lite varsel om hva Salzburg kunne varte opp med offensivt. Det var et par minutter etter sidebytte at Salzburg slo til. Hwang var på vei igjennom ute på kanten, men ble holdt i armen. Dommeren pekte på straffemerket, og Berisha fintet ut målvakten før han satte i ballen i mål.

Dunket til

Sju minutter senere gikk ballen fra mann til mann i Salzburg-angrepet før den havnet hos Berisha, som fra 25 meter banket kula i nettet til 2-0. Panikken begynte å bre seg blant tilskuerne på tribunen.

Den tyske verdensmesteren André Schürrle tente derimot et lite håp hos vertene med sin redusering til 1-2 etter drøye timen, men flere scoringer ble det ikke.

Fredrik Gulbrandsen erstattet Hwang etter 69 minutter, men fikk ikke utrettet særlig. Berisha var derimot delaktig i samtlige offensive dødballer hos det østerrikske laget.

Røk

Dortmund har med sin stall betydelig større erfaring fra mester- og europaligaen. Det tyske laget hadde ikke tapt under trener Peter Stögers ledelse før møtet med Salzburg. Torsdag røk den statistikken.

Salzburg tyske trener Marco Rose kan derimot trolig mye om tysk fotball, og spesielt Dortmund-stallen. Den legendariske Dortmund-treneren Jürgen Klopp var treneren til Rose i hans aktive karriere i Mainz fra 2002 til 2010.

Returkampen spilles i Salzburg neste torsdag.

(©NTB)

Mest sett siste uken