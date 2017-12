Van Gaal reagerer på Uniteds Blind-behandling

Den tidligere Manchester United-sjefen mener profilen burde finne seg en ny klubb og kommer med et konkret forslag.

Nederlandske Louis van Gaal ble aldri noen stor suksess som manager i Manchester United og han ble erstattet av José Mourinho i 2016.

Siden den gang har det vært ganske stille fra ringreven, men den siste tiden har van Gaals uttalelser igjen funnet veien til avisene.

- Dårlig behandlet



Ifølge Mirror følger nederlenderen fortsatt godt med på hva som skjer i hans gamle klubb og én ting får ham nå til å reagere.

Van Gaal stusser nemlig over Daley Blinds situasjon i klubben og mener at hans tidligere elev blir dårlig behandlet av Mourinho.

Det var van Gaal som hentet den anvendelige spilleren til klubben, men under Mourinho har det blitt mindre spilletid på legendesønnen.

Blind startet de tre første Premier League-kampene til United denne sesongen, men har etter det kun spilt ett minutt med ligafotball.

REAGERER: Tidligere Manchester UNited-sjef Louis van Gaal.

Van Gaal, som også har vært trener i Barcelona i to perioder, mener Blind nå seriøst bør vurdere et klubbskifte, og han legger ikke skjul på hvor han mener at 27-åringen bør gå.

- Daley Blind kunne heller dratt til Barcelona, framfor å bli i United. Han kan spille i flere posisjoner og hos Barcelona hadde han aldri blitt sittende på benken, sier den tidligere United-manageren.

- Jeg tror Daley hadde passet bedre inn hos Barcelona, uansett. Spillestilen hans er mer egnet for Spania enn England, sier van Gaal.

United betalte rundt 13,8 millioner pund da de hentet Blind fra Ajax rett i etterkant av fotball-VM i 2014. Van Gaal ledet som kjent Nederland i den turneringen og kjente dermed Blind godt fra før av.

Anvendelig



I Premier League-klubben har Blind spilt både venstreback, midtstopper og midtbanespiller i løpet av de fire sesongene han har vært der.

- Han kan spille både som spillende midtstopper, defensiv midtbane og offensiv back. Daley kan gjøre alt, skryter van Gaal.

Blind har totalt 137 kamper for Premier League-klubben, men etter at manager Mourinho bestemte seg for å omskolere Ashley Young til venstreback, har det hovedsakelig blitt spill i cupkamper og Champions League for nederlenderen.

- Ofte sitter han ikke på benken en gang for United, sier en oppgitt van Gaal.

SPILLER LITE: Manchester Uniteds Daley Blind.

Blind er et produkt av Ajax' berømte ungdomsakademi og spilte i klubbe helt fram til han dro til United i 2014. 27-åringen har fått med seg 52 landskamper og scoret to mål for Nederlands landslag.

