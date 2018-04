Vant mot Viking: Men dette fikk Mjøndalen-sjefen til å frese

To flotte Mjøndalen-mål var nok til å slå et tafatt Viking-lag som skuffet på hjemmebane.

VIKING - MJØNDALEN 0-2:

STAVANGER (Nettavisen): Med fyrverkeri, brask og bram bygget Viking virkelig opp til sesongens første hjemmekamp tirsdag kveld. Ingrediensene var både snorklipping ved ordføreren, nydøping av stadion og haugevis av optimisme etter seieren over Kongsvinger i serieåpningen.

Men Mjøndalen sørget for at Viking fikk et brutalt møte med virkeligheten i 1. divisjon.

Et tafatt Viking-lag hadde ingenting å stille opp mot et Mjøndalen-lag som scoret et flott mål i hver omgang - det aller fineste av dem en frisparkperle fra Ylldren Ibrahimaj. Bruntrøyene reiser hjem med en fullt fortjent 2-0-seier.

Jansen til Hansen

Første omgang startet lovende. Kampen var ikke 10 minutter gammel før Mjøndalen tok ledelsen. Quint Jansen fikk gå upresset innover på Vikings banehalvdel før han prikket en nydelig gjennombruddspasning til Mads Hansen. Han avsluttet på direkten i lengste hjørne. 1-0 til Mjøndalen.

Men de som håpet den tidlige scoringen var et tegn på en innholdsrik og spennende omgang, tok grundig feil. Den neste drøye halvtimen var dørgende kjedelig. Det ledende bortelaget Mjøndalen var definitivt mest tjent med det, så her hadde Viking-trener Bjarne Berntsen en jobb å gjøre i pausen.

Men det var Mjøndalen som skulle få omgangens første mulighet også etter hvilen. Bortelaget spilte seg fint ned til dødlinja, og Mads Hansen la ut til Ousseynou Boye. Han skjøt fra kloss hold, men en god redning fra Amund Wichne i Viking-buret hindret dobling av ledelsen.

Vikings første avslutning på mål kom først i det 67. minutt, men det var til gjengjeld en ufarlig heading av Rasmus Martinsen rett i klypene på Mjøndalen-keeper Lukas Jonsson.

Ikke rødt?



Så, i det 71. minutt skjedde det endelig noe igjen. Jibril Bojang kom seg fri og skulle bare runde keeper og sette ballen i det tomme buret da en utrusende Viking-keeper løp ham ned like utenfor 16-meteren.

Dommeren valgte overraskende å kun gi gult kort til Wichne.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen var i harnisk på sidelinjen og lot fjerdedommer få rene ord for pengene etter den avgjørelsen. TV-bildene levnet liten tvil om hva Mjøndalen-sjefen mente om at det ikke ble rødt kort.

Tidligere TV 2-profil Davy Wathne var også blant dem som reagerte på avgjørelsen fra dommer Bjørn Hansen:

Hvis ikke det er rødt, er jo hele formuleringen om å frata motparten en klar scoringssjanse en vits. — Davy Wathne (@DavyWathne) April 10, 2018

Irritasjonen la seg raskt da Ylldren Ibrahimaj curlet frisparket via tverrliggeren og i mål på nydelig vis. 2-0 til gjestene.

Like etterpå var Mads Hansen svært nære ved å sette 3-0 da hans skudd strøk like utenfor stolpen.

Viking forsøkte seg på en sluttspurt, men maktet aldri komme til noen skikkelige målsjanser og Mjøndalen kunne ri i land en komfortabel og sterk borteseier mot en av opprykksrivalene.

De mørkeblå får sjansen til å reise kjerringa søndag, da de reiser til TUIL Arena for bortekamp mot Tromsdalen. Mjøndalen møter nok en opprykksrival i Sogndal hjemme på Isachsen stadion lørdag.

