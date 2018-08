Vardy dropper mer spill for landslaget til England

Stjernespissen vil bruke mer tid på andre ting.

Jamie Vardy (31) er så godt som ferdig med landslagsspill for England, melder The Guardian.

Leicester stjernespiss skal informert landslagssjef Gareth Southgate om at han vil konsentrere seg kun om klubbfotball framover. De to skal likevel ha blitt enige om at døra ikke skal lukkes helt for et landslagscomeback i framtida.

31-åringen oppgir alderen sin, og at han ønsker å ha mer tid til familien, som årsaker til at han prioriterer bort landslaget.

- Fordeler



Vardy var en del av Englands VM-mannskap i sommer, et lag som gjorde den beste innstatsen siden 1990 for fotballens hjemland i et VM. Under mesterskapet i Russland ble han i første rekke brukt som innbytter.

«Three Lions» endte opp som tapende bronsefinalist, akkurat som i sluttspillet for 28 år siden.

- For å være ærlig, så har dette vært i tankene mine en stund. Jeg blir ikke noe yngre. En kan se at sjefen ønsker å gjøre landslaget yngre, og det hadde åpenbart sine fordeler under VM, sier Vardy til The Guardian.

- Vi kom oss til semifinalene og ble nummer fire, som er en tangering av det beste vi har gjort utenlands. Så jeg sa til Gareth at det sannsynligvis er best å satse mer på unggutter han mener er gode nok fra nå av, særlig med tanke på den retningen han ønsker å gå, fortsetter Leicester-profilen.

Seint gjennombrudd



Vardy fyller 32 år i januar. Han fikk det store gjennombruddet sitt i Premier League-sesongen 2015-2016.

Da scoret han 24 ligamål på ferden mot Leicesters sensasjonelle ligagull.

Det holdt til en delt andreplass på ligaens toppscorerliste det året, med samme antall mål som Manchester Citys Sergio Agüero, og bare én scoring bak toppscorer og England-kollega Harry Kane fra Tottenham.

Vardy debuterte for England i mai 2015, og har spilt 26 landskamper totalt. Han har notert seg for sju mål i landslagstrøya. Det siste målet for England ble satt inn i treningskampen mot Italia i mars.

