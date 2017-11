Italias landslagssjef i fotball Gian Piero Ventura (69) har fått sparken etter tapet mot Sverige i VM-omspillkampene.

Ventura nektet å si opp selv, men han fikk sparken etter et styremøte i Italias fotballforbund (FIGC) i Roma.

Etter tapet for Sverige i VM-omspillskampene går Italia for første gang på 60 år glipp av et VM-sluttspill. Det ble for mye for Italias fotballforbund. Svenskene tok seg videre med 1-0 sammenlagt etter to omspillskamper.

Ventura hadde egentlig ingen planer om å forlate jobben. I et TV-intervju onsdag sa han at han hadde oppnådd resultater som er blant de beste landet har sett på 40 år.

Venturas kontrakt varte egentlig til juni 2020.

Italienske medier har allerede startet å spekulere hvem som tar over etter Ventura. Tidligere Chelsea- og Real Madrid-trener Carlo Ancelotti er nevnt som en klar kandidat. Ancelotti er for tiden uten jobb etter at han fikk sparken i Bayern München.

