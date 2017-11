Ventura trakk seg ikke umiddelbart etter Italia-katastrofen

Gian Piero Ventura er etter alle solemerker ferdig som Italias landslagssjef. Selv nektet han å si opp jobben på direkten etter at VM-plassen glapp.

Mange forventet at 69-åringen kom til å trekke seg etter at Sverige slo ut det italienske laget i toeromspillet. De blågule vant 1-0 på eget gress, mens det ble 0-0 på San Siro i Milano mandag.

– Jeg sier ikke opp, for jeg har ikke snakket med presidenten (i Italias fotballforbund). Vi må evaluere tingene, så får vi se. Jeg skal snakke med forbundet, og deretter må vi konfrontere problemet, sa Ventura.

Neste sommer blir italienerne hjemmesittere under VM for første gang på 60 år. Ventura tar det hele og fulle ansvaret for fadesen. Det skinner gjennom uttalelsene hans at han skjønner at tiden som Italia-sjef er over.

– Jeg føler jeg er nødt til å si unnskyld for resultatet. Det er tungt å bære, men jeg har vært i fotballen i mange år og vet at jeg må akseptere det. Jeg er stolt over å ha vært en del av landslaget, der jeg har fått jobbet sammen med store mestere og andre som jeg håper blir store, sa han.

– Jeg er skuffet. I kveld forsto jeg nok en gang hva landslaget betyr for folk.

Mange tvilte

Mange italienere var allerede engstelige da Ventura ble utpekt som erstatter for Antonio Conte i 2016. Veteranen har aldri vært trener for en storklubb.

Venturas ventede exit står i sterk kontrast til Contes. Chelsea-manageren ble lovpriset for å ha fått maksimalt ut av mannskapet da Italia røk ut av fjorårets EM-kvartfinale mot Tyskland etter straffesparkkonkurranse.

La Gazzetta dello Sport lister opp fire mulige erstattere for Ventura: Conte, Massimiliano Allegri (Juventus), Roberto Mancini (Zenit St. Petersburg) og Carlo Ancelotti (arbeidsledig).

Apokalypsen

Italienske aviser er for øvrig ikke nådige i sine karakteristikker etter VM-fiaskoen. Svarte rubrikker og ord som «katastrofe», «skam» og «tragedie» går igjen.

«Italia, dette er apokalypsen», skriver Gazzetta og fortsetter: «Nå er det på tide å finne ut hva annet vi kan gjøre i juni: konserter, kino, festivaler. Hva som helst bortsett fra å se Sverige spille i VM. Det vil være for smertefullt».

«En uakseptabel fotballskam, en flekk umulig å fjerne», står det i Corriere dello Sport. Avisen spør seg hvem som bør få skylden, men kommer ikke unna å kritisere Ventura: «Han har forhåpentligvis trent landslaget for siste gang».

Sveriges skrell vekker oppsikt også rundt om i Europa. «Jordskjelv i Italia», melder franske L'Equipe, mens den tidligere engelske fotballstjernen Gary Lineker virket lettere sjokkert da han tvitret mandag kveld:

«Mamma Mia! Italia, seks ganger i VM-finale, firedobbelt verdensmester og vært med i hvert VM siden 1958, har mislyktes med å kvalifisere seg til VM i Russland 2018. Det blir ikke helt det samme uten dem. Arrivederci».

