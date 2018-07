Vetlesens uvanlige vei til talenttoppen: - Det har vært tøft

Hugo Vetlesen (18) er blant de første som trekkes frem når eksperter skal kåre Norges største talenter i dag. Slik har det ikke alltid vært.

VASA (Nettavisen): Nylig ble han i VG kåret til landets nest største talent av spillerne som er født etter Martin Ødegaard (desember 1998).

- Ganske utrolig

Men det har tatt tid for enkelte å få øynene opp for ferdighetene til midtbaneeleganten fra Stabæk.

Da han var yngre, var det så vidt han fikk spille på kretslaget i Oslo. Noe regionslag ble det aldri.

Han har heller ikke kamper på G15-landslaget, kun tre kamper for G16-landslaget, og det toppet seg da G17-landslaget skulle spille EM i fjor sommer.

Da ble han ikke engang funnet god nok for troppen, selv om han var blant ytterst få som fikk spilletid i Eliteserien på det tidspunktet.

Stabæk-leder Inge Andre Olsen, som ikke har besvart Nettavisens henvendelser i denne saken, var blant dem som ristet på hodet den gangen.

- Det er ganske utrolig at han ikke er god nok for G17-landslagets 18-mannstropp når han spiller fast i Eliteserien og har hatt en så enorm utvikling, sa Olsen til VG.

- Har vært tøft

Det er uansett historie. Nå var Vetlesen, attpåtil som underårig, selvskreven da troppen til G19-EM i Finland skulle tas ut.

- Tar det tid før folk får opp øynene for deg?

- Da jeg var ung var jeg kanskje mindre enn de fleste andre, men jeg har tatt igjen de andre etter hvert som jeg har vokst. Men jeg følte jeg presterte bra selv om jeg var liten, sier Vetlesen til Nettavisen.

At han stadig befant seg bak jevnaldrende talenter i køen var ikke noe gøy der og da.

Men i dag ser han bare på som positivt når han tenker tilbake på hva det førte til.

- Det har vært tøft, men det er læring i det også. Man lærer å stå i motgang og jobbe videre. Man må ha tro på seg selv og jobbe hardt hver dag, mener han.

PROFIL: Hugo Vetlesen er blant de største profilene i G19-landslagstroppen. Her blir han intervjuet av TV 2 på landslagets spillerhotell i Vasa.

- Tatt enda større steg enn i fjor

Midtbanetalentet, som fylte 18 år i februar (skuddårsbarn), har vært bankers på Stabæk også denne sesongen. Selv er han godt fornøyd med sin egen utvikling.

- Jeg synes jeg har tatt enda større steg enn jeg gjorde i fjor, og jeg har tatt enda mer ansvar både på og utenfor banen. Jeg har utviklet meg bra som spiller i år, mener han.

- Hva er grunnen til at du har tatt enda større steg i år?

- Jeg har trenere som pusher meg på hver eneste trening og kamp, de ser hva jeg kan bli bedre på og hjelper meg. Da tar man fortere steg for hver uke som går, sier midtbanespilleren.

Han røper at han allerede har pratet en del med sin nye trener Henning Berg og har fått et godt inntrykk. Han beskriver Berg som en autoritær trener som kan mye om fotball.

Vetlesen er som andre talenter avhengig av å ikke stagnere. Selv er han veldig bevisst hvilke sider av spillet han må forbedre for å bli en enda bedre midtbanespiller.

GOD UTVIKLING: Hugo Vetlesen er fornøyd med sin egen fremgang og mener han har tatt større steg enn i fjor.

- Jeg må bli enda mer tellende, score mer og skaffe flere målpoeng. Ellers synes jeg at jeg har tatt store steg en mot en defensivt og den biten der. Det er noen små detaljer som kan bli avgjørende, og det er de små detaljene som er viktig, mener Vetlesen.

Takket nei til russiske millioner



Nylig snakket han en podcast med Budstikka om at Stabæk i vinter aksepterte et bud på tosifret antall millioner fra en russisk klubb.

Men unggutten, som fortsatt bor hjemme hos foreldrene, valgte å takke nei til et såpass stort steg personlig og sportslig.

- Jeg har en god hverdag her i Stabæk og føler jeg kan utvikle meg enda mer. Jeg følte det var fornuftig å si nei, jeg får mye spilletid her hjemme, og det er ikke sikkert jeg hadde fått like mye spilletid der. Det er ikke ideelt for en ung spiller å sitte på benken, sier unggutten.

Russiske klubber er ikke kjent for å betale dårlig. Da Stefan Strandberg forlot Rosenborg og skrev under for Krasnodar skal han ifølge Adressa ha hatt en lønn på omkring 70 millioner kroner over de fire årene kontrakten varte.

Det er ikke kjent hva han selv ville ha tjent, men lønn betyr uansett ikke så mye på dette punktet i karrieren, hevder Vetlesen.

- Det viktigste er hva som er best for min karriere. Pengene kommer så lenge jeg fortsetter å prestere, det er ikke noe jeg tenker på, sier han.

Torsdag skal Vetlesen og det norske G19-landslaget spille siste kamp under EM i Finland. Tredjeplassen fra gruppespillet gjør at Norge torsdag møter tredjeplassen fra gruppe B i playoff om den siste billetten til U20-VM i Polen neste sommer.

UVANLIG LANDSLAGSVEI: Han har ingen kamper for G15 og ingen kamper for G17. Hugo Vetlesens vei til å bli tatt ut, som underårig, til EM-troppen for G19-landslaget har vært lang.

LES OGSÅ:

Mest sett siste uken